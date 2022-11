NBA／生涯前100場得分直追喬丹 威廉森史上第2人

在今天生涯第100場的比賽中,威廉森(Zion Williamson)18投11中攻下23分8籃板8助攻3阻攻,並且在最後44.4秒完成一記關鍵三分打,幫助鵜鶘在人手不足情況下超前比分,最終以105比101險勝雷霆。

鵜鶘在最近8場比賽中取得6勝,戰績提升到12勝8敗,排名挺進到西區第3。

根據統計,威廉森生涯至今累積得到2525分,在聯盟史上生涯前100場出賽的總得分方面,僅次於喬丹(Michael Jordan)的2721分。

「我成長最多的地方就是閱讀比賽的成熟度。新秀賽季我更多是利用身體天賦,但隨著比賽的累積,我開始讓自己慢下來。」威廉森說。

Zion got it done on both ends of the floor 😤



✖️ 23 PTS

✖️ 8 REB

✖️ 8 AST

✖️ 3 BLK

✖️ 61.1% FG

✖️ 52.6 FPTS#Pelicans get the W! pic.twitter.com/IrsPNcFy91