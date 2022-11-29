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NBA／生涯前100場得分直追喬丹 威廉森史上第2人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉森完成關鍵三分打，助鵜鶘超前比分。 路透社
威廉森完成關鍵三分打，助鵜鶘超前比分。 路透社

在今天生涯第100場的比賽中，威廉森（Zion Williamson）18投11中攻下23分8籃板8助攻3阻攻，並且在最後44.4秒完成一記關鍵三分打，幫助鵜鶘在人手不足情況下超前比分，最終以105比101險勝雷霆。

鵜鶘在最近8場比賽中取得6勝，戰績提升到12勝8敗，排名挺進到西區第3。

根據統計，威廉森生涯至今累積得到2525分，在聯盟史上生涯前100場出賽的總得分方面，僅次於喬丹（Michael Jordan）的2721分。

「我成長最多的地方就是閱讀比賽的成熟度。新秀賽季我更多是利用身體天賦，但隨著比賽的累積，我開始讓自己慢下來。」威廉森說。

此役在少了英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）的情況下，威廉森勢必得扛下更多組織方面的責任。「我認為他處理得很好，」總教練格林說，「這可以從他的助攻次數看出來，他在持球過程中也會選擇相信隊友。」

鵜鶘在第三節中打出一波11比4的攻勢，將雙方比分拉開到兩位數差距，期間威廉森不僅自己得分，他的傳球也起了作用，鵜鶘的每1分都跟他有關。

「我一直努力用正確的方式打球。我信任我們射手群，我就是找到他們，然後他們也命中投籃。」威廉森說。

第四節獨拿10分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），全場得到31分6籃板4助攻2抄截，成為本季首位第15次突破30分的球員。在他的帶動下，雷霆持續進逼，更靠著羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）的三分球超前比分。但威廉森馬上完成三分打，加上瓊斯（Herbert Jones）的關鍵罰球並成功製造進攻犯規，鵜鶘才驚險鎖定勝利。

「瓊斯既能製造對手進攻犯規，又能在比賽的最後時刻命中重要罰球，他真的很棒。我一直說他就是個防守專家，他可是不好惹的。」威廉森賽後稱讚道。此外，墨菲（Trey Murphy III）也讚賞瓊斯可以入選年度防守第一隊。

墨菲拿到20分6籃板2抄截，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）15分4助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）8分10籃板。

「教練在賽季前就跟我們說，如果有人因傷缺陣，其他人就要隨時做好準備挺身而出。我們的替補球員為球隊帶來很多能量，他們一直都做好準備。」威廉森說。

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