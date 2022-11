NBA／溜馬二輪新秀絕殺三分 湖人大幅領先慘遭逆轉

第四節一度領先17分的湖人,眼看要在主場迎接3連勝到手,沒想到卻是劇場重演。面臨溜馬的強勢反撲,湖人領先優勢瞬間瓦解,最後時刻更被二輪新秀奈哈德(Andrew Nembhard)命中絕殺三分球,以115比116慘遭逆轉。

Andrew Nembhard hits the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Pacers! #TimingEmotions pic.twitter.com/lFv43RTHxG