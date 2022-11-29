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NBA／溜馬二輪新秀絕殺三分 湖人大幅領先慘遭逆轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溜馬小將一槍絕殺湖人。 路透社
溜馬小將一槍絕殺湖人。 路透社

第四節一度領先17分的湖人，眼看要在主場迎接3連勝到手，沒想到卻是劇場重演。面臨溜馬的強勢反撲，湖人領先優勢瞬間瓦解，最後時刻更被二輪新秀奈哈德（Andrew Nembhard）命中絕殺三分球，以115比116慘遭逆轉。

勝利功臣奈哈德此役命中4顆三分球，獲得12分；哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿下24分14助攻7籃板，首輪新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）得到23分8籃板，透納（Myles Turner）15分13籃板4助攻3阻攻，希爾德（Buddy Hield）15分，奈史密斯（Aaron Nesmith）16分。

上半場湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）合拿32分，取得6分領先；溜馬在第三節初仍緊咬比分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上場獨拿9分，幫助球隊逐漸拉開比分。湖人這股氣勢也延續到第四節，先是殺出8比0攻勢，取得本場比賽最多的17分領先。

眼看勝利在望，湖人此時卻陷入進攻停滯的問題，將近9分鐘時間只得到9分，而溜馬卻是多點齊發，一口氣豪取25分；隨後哈利伯頓進攻得手，一舉追平；詹姆斯持球單打，在剩下20.9秒突破拿到超前的兩分。溜馬掌握最後一擊機會，透納三分出手未進，哈利伯頓搶下進攻籃板，從而給了奈哈德一槍斃命的機會。

湖人三巨頭各拿超過20分。戴維斯得到25分13籃板6助攻4阻攻，詹姆斯22投8中拿到21分7籃板3助攻，衛斯特布魯克24分6助攻4籃板；里夫斯（Austin Reaves）則有13分進帳。

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