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NBA／布克狂轟44分 太陽末節力擋國王收5連勝
布克（Devin Booker）今天28投17中，攻下賽季次高44分，外加8籃板4助攻6抄截，甫獲選上週西區最佳球員的艾頓（Deandre Ayton），則是10投8中繳出17分12籃板，連6場雙十演出創生涯最佳表現，太陽在第四節擋住國王的反擊，在客場以122比117拿下勝利。
太陽贏得5連勝，排名也持續居西區首位；至於國王則是吞下3連敗，排在西區第7。
前三節比賽中，雖然太陽只投進5顆三分球，但挾著53.3%的投籃命中率，以擊布克第三節一人獨拿15分，取得7分領先優勢。國王第四節展開反攻，一度超前比分，此時擁有冠軍經驗的李（Damion Lee）再次挺身而出，接連命中外線，單節拿到11分，讓太陽重新掌握優勢。讀秒階段，布里吉斯（Mikal Bridges）三分出手未中，但李衝搶進攻籃板，也終結了國王最後機會。
Devin Booker was in video game mode tonight! 🎮— NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 29, 2022
♨️ 44 PTS
♨️ 8 REB
♨️ 4 AST
♨️ 6 STL ‼️
♨️ 71.6 FPTS
Have a night, D-Book! #WeAreTheValley pic.twitter.com/7SGQ2mmTgV
李此戰拿到15分5籃板；布里吉斯13分8籃板7助攻3抄截3阻攻，克雷格（Torrey Craig）11分5籃板3助攻。
蒙克（Malik Monk）替補上陣拿到全隊最高30分，其中13分出現在第四節；赫爾特（Kevin Huerter）18分7籃板3助攻3抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分10助攻9籃板2阻攻，上演準大三元。福克斯（De'Aaron Fox）手感不佳，12投4中，得到11分5籃板5助攻3阻攻。
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