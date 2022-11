NBA／布克狂轟44分 太陽末節力擋國王收5連勝

布克(Devin Booker)今天28投17中,攻下賽季次高44分,外加8籃板4助攻6抄截,甫獲選上週西區最佳球員的艾頓(Deandre Ayton),則是10投8中繳出17分12籃板,連6場雙十演出創生涯最佳表現,太陽在第四節擋住國王的反擊,在客場以122比117拿下勝利。

太陽贏得5連勝,排名也持續居西區首位;至於國王則是吞下3連敗,排在西區第7。

前三節比賽中,雖然太陽只投進5顆三分球,但挾著53.3%的投籃命中率,以擊布克第三節一人獨拿15分,取得7分領先優勢。國王第四節展開反攻,一度超前比分,此時擁有冠軍經驗的李(Damion Lee)再次挺身而出,接連命中外線,單節拿到11分,讓太陽重新掌握優勢。讀秒階段,布里吉斯(Mikal Bridges)三分出手未中,但李衝搶進攻籃板,也終結了國王最後機會。

Devin Booker was in video game mode tonight!



♨️ 44 PTS

♨️ 8 REB

♨️ 4 AST

♨️ 6 STL ‼️

♨️ 71.6 FPTS



Have a night, D-Book!