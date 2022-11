NBA／15次助攻創新高 史馬特：我有X光般視野

面對戰力有段落差的黃蜂,史馬特(Marcus Smart)傳出生涯新高15次助攻,同時帶動團隊送出40次助攻,成為隊史自2008年以來首見。塞爾蒂克全隊投籃命中率高達59.1%,並且轟進24顆三分球,在主場以140比105痛宰對手。

史馬特除了助攻創新高,他還砍進6顆三分球,攻下22分2抄截,成為隊史首位單場至少命中6顆三分球外加15次助攻的球員,放諸NBA則是第13位;此外,史馬特本季已經有5場比賽助攻雙位數,追平上季表現。

「我擁有X光般的視野。」史馬特賽後談到自己的傳球表現。主帥馬祖拉(Joe Mazzulla)則直言自己百分之百信任史馬特的能力。

Jayson Tatum went for his 3rd straight game with 30+ points, while Marcus Smart set a career-high in dimes in the @celtics win!@jaytatum0: 35 PTS, 2 STL@smart_MS3: 22 PTS, 15 AST, 2 STL, 6 3PM pic.twitter.com/5kwbyD2Xku