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NBA／15次助攻創新高 史馬特：我有X光般視野

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
史馬特助攻寫紀錄。 路透社
史馬特助攻寫紀錄。 路透社

面對戰力有段落差的黃蜂，史馬特（Marcus Smart）傳出生涯新高15次助攻，同時帶動團隊送出40次助攻，成為隊史自2008年以來首見。塞爾蒂克全隊投籃命中率高達59.1%，並且轟進24顆三分球，在主場以140比105痛宰對手。

史馬特除了助攻創新高，他還砍進6顆三分球，攻下22分2抄截，成為隊史首位單場至少命中6顆三分球外加15次助攻的球員，放諸NBA則是第13位；此外，史馬特本季已經有5場比賽助攻雙位數，追平上季表現。

「我擁有X光般的視野。」史馬特賽後談到自己的傳球表現。主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）則直言自己百分之百信任史馬特的能力。

加上這波4連勝，塞爾蒂克近14戰取得13勝的成績，累積17勝4敗持續在全聯盟獨走。對於球隊的火熱表現，馬祖拉表示：「雖然遇到了一些麻煩，但我們開季狀態很不錯。我們休息室有一群非常優秀的傢伙，我們要專注於執行好戰術，專注於讓自己變得更好，球員們也都完成很棒的工作。」

休兵一場比賽回歸的泰托姆（Jayson Tatum）飆進35分3籃板3助攻2抄截，本季第11場破30分；波格登（Malcolm Brogdon）替補上場貢獻21分6助攻5籃板，懷特（Derrick White）15分6助攻。前一場表現出色的布朗（Jaylen Brown）則是未上陣。

黃蜂以麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）的24分為最佳，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）22分5籃板3助攻，華盛頓（P.J. Washington）16分。黃蜂結束2連勝，目前6勝15敗排在東區倒數第3。

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