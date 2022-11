NBA／席亞康傷癒復出繳雙十 暴龍主力合體輕取騎士

因右側內收肌拉傷缺席9場比賽的席亞康(Pascal Siakam),在今天主場比賽中重新回到球場,暴龍也做了陣容上的調整,同樣傷癒回歸的巴恩斯(Scottie Barnes)和崔蘭特(Gary Trent Jr.),都是本季首度從替補出發。

暴龍前三節將騎士命中率壓在4成以下,只讓對方拿到67分;掌握兩位數領先優勢的暴龍,第四節雖然命中率下滑,但仍一度領先20分之多,最終以100比88拿下2連勝。

席亞康獲得18分11籃板5助攻,阿努諾比(OG Anunoby)得到20分;范弗利特(Fred VanVleet)13分5助攻,楊恩(Thaddeus Young)10分7籃板。崔蘭特和巴恩斯各拿到14分、11分。

對於此役的陣容安排,暴龍總教練諾斯(Nick Nurse)表示:「不要試圖把一群剛回來的球員放在一起先發上場。」諾斯亦透露他沒有跟崔蘭特、巴恩斯談過不擔任先發的事情,兩人都是在投籃訓練時才知道。

生涯首度擔任替補的巴恩斯,先前才因膝傷缺席兩場比賽。對於教練的安排,他說道:「這感覺有點不同,不過這沒關係。」對於傷勢問題,他也坦言「我現在沒事了。」

騎士全隊僅有2人得分超過雙位數,葛蘭德(Darius Garland)18分10助攻3抄截4籃板,莫布里(Evan Mobley)18分15籃板2阻攻;米契爾(Donovan Mitchell)11投3中只得到8分2助攻,這也是他本季得分新低。

