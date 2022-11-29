NBA／席亞康傷癒復出繳雙十 暴龍主力合體輕取騎士

因右側內收肌拉傷缺席9場比賽的席亞康（Pascal Siakam），在今天主場比賽中重新回到球場，暴龍也做了陣容上的調整，同樣傷癒回歸的巴恩斯（Scottie Barnes）和崔蘭特（Gary Trent Jr.），都是本季首度從替補出發。

暴龍前三節將騎士命中率壓在4成以下，只讓對方拿到67分；掌握兩位數領先優勢的暴龍，第四節雖然命中率下滑，但仍一度領先20分之多，最終以100比88拿下2連勝。

席亞康獲得18分11籃板5助攻，阿努諾比（OG Anunoby）得到20分；范弗利特（Fred VanVleet）13分5助攻，楊恩（Thaddeus Young）10分7籃板。崔蘭特和巴恩斯各拿到14分、11分。

對於此役的陣容安排，暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）表示：「不要試圖把一群剛回來的球員放在一起先發上場。」諾斯亦透露他沒有跟崔蘭特、巴恩斯談過不擔任先發的事情，兩人都是在投籃訓練時才知道。

生涯首度擔任替補的巴恩斯，先前才因膝傷缺席兩場比賽。對於教練的安排，他說道：「這感覺有點不同，不過這沒關係。」對於傷勢問題，他也坦言「我現在沒事了。」

騎士全隊僅有2人得分超過雙位數，葛蘭德（Darius Garland）18分10助攻3抄截4籃板，莫布里（Evan Mobley）18分15籃板2阻攻；米契爾（Donovan Mitchell）11投3中只得到8分2助攻，這也是他本季得分新低。