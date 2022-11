NBA／杜蘭特轟賽季新高45分 籃網本季首度勝率達5成

開季以來一直維持高檔狀態的杜蘭特(Kevin Durant),今天面對魔術繳出24投19中的驚人命中率,狂砍賽季新高45分,另外還有7籃板5助攻2抄截2阻攻的全方位數據,帶領籃網在主場以109比102拿下勝利。

近期逐漸找回正軌的籃網,在取得2連勝之後,本季勝率首度來到5成關卡。

🔥 @KDTrey5 was on a different planet tonight 🔥



45 PTS (19/24) | 7 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/i8XqvnPGps