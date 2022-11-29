NBA／波爾辛吉斯41分創新高 唐斯傷退灰狼慘遭痛擊

面對來訪的灰狼雙塔，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）大發神威，全場18投12中包括轟進6記三分球，外加11罰全中，狂飆生涯新高41分，且還有4籃板3助攻2抄截3阻攻的表現，帶領巫師一路碾壓對手，以142比127中止近期的3連敗。

波爾辛吉斯前面4次三分出手全都命中，首節獨拿16分，直接帶動巫師打出21比6的攻勢；巫師第二節持續強攻，波爾辛吉斯又拿到13分，巫師一度拉開27分領先優勢，幾乎是把灰狼打入深淵。

Kristaps Porzingis was ON FIRE in the 1st half!



🔥 29 PTS (7/9 FGM), 6 3PM



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第三節灰狼找回進攻感覺，愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）合拿19分，團隊以超過5成命中率攻下39分，將雙方差距縮小到12分差。然而這一節唐斯（Karl-Anthony Towns）不慎拉傷右小腿，被迫提前退場，此一變數也重擊了灰狼的反撲機會。波爾辛吉斯第四節又再次啟動，他單節獲得10分，幫助球隊又將領先擴大到28分差，巫師提前收下勝利。

昨天在自家主場被勇士豪取137分的灰狼，「背靠背」趕往華盛頓，又被對手狂砍142分，成了灰狼開季以來失分最多的兩場比賽。

除了波爾辛吉斯的強勢發揮，庫茲瑪（Kyle Kuzma）補上23分9助攻8籃板，險些完成大三元；比爾（Bradley Beal）則是拿到22分5助攻。

灰狼陣中以愛德華的29分為最高，他還有抓下8個籃板但也出現7次失誤；替補的諾威爾（Jaylen Nowell）進帳23分，戈貝爾19分7籃板，羅素（D'Angelo Russell）17分5助攻4籃板。唐斯退場前是得到8分4助攻2籃板。