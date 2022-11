NBA／波爾辛吉斯41分創新高 唐斯傷退灰狼慘遭痛擊

面對來訪的灰狼雙塔,波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)大發神威,全場18投12中包括轟進6記三分球,外加11罰全中,狂飆生涯新高41分,且還有4籃板3助攻2抄截3阻攻的表現,帶領巫師一路碾壓對手,以142比127中止近期的3連敗。

波爾辛吉斯前面4次三分出手全都命中,首節獨拿16分,直接帶動巫師打出21比6的攻勢;巫師第二節持續強攻,波爾辛吉斯又拿到13分,巫師一度拉開27分領先優勢,幾乎是把灰狼打入深淵。

