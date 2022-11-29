NBA／例行賽+季後賽突破45000分 詹姆斯史上第一人
先前對馬刺一戰轟進賽季新高39分的詹姆斯（LeBron James），生涯包括例行賽和季後賽的總得分累積來到45002分，成為NBA史上首位總得分突破45000分的球員。
即將迎接38歲並且踏進第20個賽季的詹姆斯，仍未見其狀態明顯退化。目前他在例行賽的得分已經來到37371分，持續朝賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分紀錄邁進；而他季後賽則是累積7631分，遠遠領先其他球員。
NBA歷史上僅有3位球員的例行賽和季後賽加總得分超過40000分，在詹姆斯之後分別是賈霸的44149分和「郵差」馬龍（Karl Malone）的41689分。
除了得分里程碑外，詹姆斯目前生涯也累積了10122次助攻，只要再20次就能超越魔術強森（Magic Johnson），排名將躍居史上第6。
👑 @KingJames propelled the @Lakers to the win, dropping 23 points in the 2nd half on his way to a season-high 39 points! #LakeShow— NBA (@NBA) November 27, 2022
🔥 39 PTS | 11 REB pic.twitter.com/Bl62cXJUa4
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