NBA ／表現未達柯爾預期 勇士短期將不拉上威斯曼

今年挑戰衛冕冠軍的勇士隊，這賽季原先寄望在原有的主力班底陣容下搭配陣中潛力新人，兼顧現在及未來，但開季卻沒有達到預期，不但戰績起伏，年輕球員發揮更是受限，特別是2020年選入的榜眼威斯曼（James Wiseman）表現未達教練預期，還因此被下放至發展聯盟。威斯曼目前回歸球隊日期未定，原因在於勇士球團和總教練柯爾（Steve Kerr）都希望他可以有更多上場時間做磨練，因此短期內可能還要繼續待在發展聯盟。

勇士是在11月14日將威斯曼下放至發展聯盟，計畫至少待10天，如今他已經在那裡出賽5場，場均出賽26分鐘，繳出15分9.6籃板的成績。總教練柯爾在看了聖塔克茲勇士和國王的比賽後，表示這可以帶給年輕球員很棒的經驗，目前的威斯曼和陣中年輕球員就需要這樣的養分，因此將他們放在發展聯盟進行磨練。

備受勇士期待的威斯曼，3個賽季下來在場上仍未能完全展現出他的天賦，期間還飽受傷勢困擾。總教練柯爾認為威斯曼還有許多需要學習的地方，例如了解輪替、比賽要執行的戰術任務、還要懂得贏球，對於年輕球員來說這是最困難的部分。「當沒有足夠豐富的經驗時，現在在發展聯盟的磨練就會是一個重要的過程。」柯爾表示。