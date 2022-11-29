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NBA／傳安東尼等球星無意轉戰台職籃 外媒曝仍尋求重返NBA
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）轉戰台灣職籃T1聯盟引爆熱潮，更傳出其他球隊有意爭取安東尼、湯瑪斯和卡森斯等球星來台獻技，試圖將這股NBA風潮推向高點。
不過根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導指出，上述幾位球員雖然都是自由球員身份，但顯然都沒有興趣前往海外打球，他們仍期盼等待重返NBA的機會。
「雖然台灣球隊持續追逐他們，但據消息透露，安東尼（Carmelo Anthony）、卡森斯（DeMarcus Cousins）和湯瑪斯（Isaiah Thomas）並沒有興趣跟隨霍華德的腳步轉戰台灣職籃。無論海外球隊是否對他們感興趣，他們仍決心尋求下一個NBA機會。」史坦寫道。
美國媒體也提到，儘管安東尼等人有意尋找NBA的新東家，但現階段這個時間點似乎機會並不高。
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