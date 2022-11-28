NBA／看好莫布里躋身聯盟巨星 安戴托昆波：他將超越我

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在上週擊敗騎士後，對騎士二年級長人莫布里（Evan Mobley）給出了高度評價，更直呼他將成為球隊新王牌。

安戴托昆波接受訪問時表示，他認為莫布里將會比他更強：「他有非常好的天賦，有7呎的身高，運動能力非常好也很聰明，而且他還會觀看其他球員的影片學習與改進。如果他持續這樣做，他會是個非常了不起的球員。」

此外，「字母哥」還認為莫布里成為聯盟的看板球星僅是時間問題，並對其尊敬他一事滿懷感謝：「我尊敬每位球星，我從他們的身上學到各種球技，每個人都有獨一無二的天賦，我也試著從他們身上獲得經驗，謝謝他對我的讚美。莫布里將會有個偉大的球員生涯，若他繼續努力，將會成為聯盟中的佼佼者，而這也只是時間早晚的問題。」

本季至今，莫布里共先發20場比賽，平均上場時間約34分鐘的情況下，繳出場均14.9分8.7籃板2.3助攻，投籃命中率高達54.7%的成績。