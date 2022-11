NBA／小柯瑞神準轟7顆三分球 詹姆斯發文讚嘆

開季以來湖人戰績掙扎,原因諸多,而最被拿出來討論的莫過於球隊的貧弱外線。根據統計,湖人每場只能命中9.6顆三分球,排在全聯盟倒數第一,三分命中率31.9%,也是倒數第3,只贏過尼克和黃蜂。

像是在湖人不斷流出的交易傳言中,一直都有希爾德(Buddy Hield)的名字出現,或許也可以看出球隊對於加強三分火力的殷切期盼。

