NBA／小柯瑞神準轟7顆三分球 詹姆斯發文讚嘆

開季以來湖人戰績掙扎，原因諸多，而最被拿出來討論的莫過於球隊的貧弱外線。根據統計，湖人每場只能命中9.6顆三分球，排在全聯盟倒數第一，三分命中率31.9%，也是倒數第3，只贏過尼克和黃蜂。

像是在湖人不斷流出的交易傳言中，一直都有希爾德（Buddy Hield）的名字出現，或許也可以看出球隊對於加強三分火力的殷切期盼。

Seth Curry scored 29 today, best game of his Nets career! pic.twitter.com/QNiGsbnC7Y — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) November 27, 2022

在今天籃網對拓荒者的比賽中，小柯瑞（Seth Curry）從替補出發，全場轟進7顆三分球，攻下他在籃網時期的單場最高29分，幫助球隊拿下勝利。

眼見小柯瑞的神準外線，詹姆斯（LeBron James）隨即就在推特發文讚嘆。「天啊！小柯瑞真的是太棒了。」

詹姆斯的推文很快就吸引球迷留言，還有人利用交易模擬網站的計算，認為湖人可以拿納恩（Kendrick Nunn）和瓊斯去向籃網換取小柯瑞。