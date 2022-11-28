NBA／場邊慶祝吞技術犯規 格林：我又沒影響任何人

勇士在客場展現流暢團隊攻勢，以強大火力制伏灰狼。不過就在比賽最後勝負已定的時刻，格林（Draymond Green）因為在板凳席激情慶祝，結果吃下1次技術犯規，之後柯瑞（Stephen Curry）也在場邊揮舞毛巾向裁判抗議時，再次收到技術犯規。

「這簡直是瘋了。我本季有4次技術犯規是有爭議的。他們說我進場了，但我是在球場另一端的角落，沒影響到任何人。當隊友命中一記好球後，慶祝是再正常不過的事。這感覺真是糟透了，不過裁判都已經吹了，就這樣吧。」格林說。對於柯瑞力挺自己所吞下的技術犯規，格林也表達了感激之意。

Draymond was whistled for a technical foul for celebrating on the court ... 😐 pic.twitter.com/BSB3HL1WpG — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 27, 2022

格林開季至今已經累積7次技術犯規，全聯盟僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的8次。根據聯盟規則，球員一旦累積16次技術犯規，就會遭到禁賽1場處分。

在賽後記者會上，湯普森（Klay Thompson）就被問到有關格林和柯瑞被吹技術犯規的事情，不過湯普森也很有技巧的回應。「你覺得我會白白浪費我的錢嗎？」

雖然又增添了技術犯規，但格林這場比賽拿下19分11助攻，幫助勇士在最近6場比賽中拿下5勝。「如果我們能以這個速度進步，我們很快會迎來一波連勝。」格林說。