NBA／場邊慶祝吞技術犯規 格林：我又沒影響任何人

勇士在客場展現流暢團隊攻勢,以強大火力制伏灰狼。不過就在比賽最後勝負已定的時刻,格林(Draymond Green)因為在板凳席激情慶祝,結果吃下1次技術犯規,之後柯瑞(Stephen Curry)也在場邊揮舞毛巾向裁判抗議時,再次收到技術犯規。

「這簡直是瘋了。我本季有4次技術犯規是有爭議的。他們說我進場了,但我是在球場另一端的角落,沒影響到任何人。當隊友命中一記好球後,慶祝是再正常不過的事。這感覺真是糟透了,不過裁判都已經吹了,就這樣吧。」格林說。對於柯瑞力挺自己所吞下的技術犯規,格林也表達了感激之意。

Draymond was whistled for a technical foul for celebrating on the court ... 😐 pic.twitter.com/BSB3HL1WpG