世足賽／用實力說話！梅開二度克大將回嗆加拿大教練

4年前踢下世足賽亞軍的克羅埃西亞，今天凌晨在先失球下逆轉勝，以4：1淘汰加拿大隊，克羅埃西亞「梅開二度」的克拉馬里奇（Andrej Kramaric）也霸氣回應先前加拿大總教練赫德曼（John Herdman），用實際成績來說話。

兩隊為交手前就已有火藥味，赫德曼在首戰1球差輸給比利時後，激勵球隊可以擊敗克羅埃西亞，但使用了不當字眼「F*ck」，引起「格子軍團」反彈，除克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）公開回應要加拿大「放尊重」，今天為克羅埃西亞率先進球的克拉馬里奇也言，加拿大教頭的言論成球隊的動力。

「這些話讓整個克羅埃西亞有更多動力，我要感謝加拿大教練給我們的鼓勵。」第36分鐘和70分鐘都有進球的克拉馬里奇，在裁判吹響比賽結束哨音後公開提到，對手教練可以選擇要用好的字來表達看法、用更好的方式來激勵自家球員，而最後克羅埃西亞用比數證明一切。

克拉馬里奇最後也用了赫德曼使用過的「F*ck」來回擊加拿大，比賽結束仍有濃濃煙硝味。

卡達世足賽是加拿大隊史第2度亮相，僅管今天開賽68秒戴維斯（Alphonso Davies）就攻進隊史第一顆世足賽進球，加拿大最終仍以敗場作收，迄今世足賽5場比賽都以敗場作收，再1敗就可追平薩爾瓦多的世足賽最長連敗紀錄。