快訊

直播／指揮中心不再每天開？ 王必勝下午2時主持記者會

選舉是有錢人的遊戲？律師：收選舉保證金不合理

台北12選區票數分布曝⋯不只陳時中僅拿1區 「萬華區」也讓鄉民看傻了

世足賽／用實力說話！梅開二度克大將回嗆加拿大教練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

4年前踢下世足賽亞軍的克羅埃西亞，今天凌晨在先失球下逆轉勝，以4：1淘汰加拿大隊，克羅埃西亞「梅開二度」的克拉馬里奇（Andrej Kramaric）也霸氣回應先前加拿大總教練赫德曼（John Herdman），用實際成績來說話。

兩隊為交手前就已有火藥味，赫德曼在首戰1球差輸給比利時後，激勵球隊可以擊敗克羅埃西亞，但使用了不當字眼「F*ck」，引起「格子軍團」反彈，除克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）公開回應要加拿大「放尊重」，今天為克羅埃西亞率先進球的克拉馬里奇也言，加拿大教頭的言論成球隊的動力。

「這些話讓整個克羅埃西亞有更多動力，我要感謝加拿大教練給我們的鼓勵。」第36分鐘和70分鐘都有進球的克拉馬里奇，在裁判吹響比賽結束哨音後公開提到，對手教練可以選擇要用好的字來表達看法、用更好的方式來激勵自家球員，而最後克羅埃西亞用比數證明一切。

克拉馬里奇最後也用了赫德曼使用過的「F*ck」來回擊加拿大，比賽結束仍有濃濃煙硝味。

卡達世足賽是加拿大隊史第2度亮相，僅管今天開賽68秒戴維斯（Alphonso Davies）就攻進隊史第一顆世足賽進球，加拿大最終仍以敗場作收，迄今世足賽5場比賽都以敗場作收，再1敗就可追平薩爾瓦多的世足賽最長連敗紀錄。

延伸閱讀

世足賽／連7屆不管輸贏清垃圾 日本教頭：這是基本文化

世足賽／「死亡E組」德、日鹿死誰手？ 讓你秒懂可能晉級狀況

加拿大「印太戰略」深化合作 外交部：肯定與誠摯歡迎

加拿大推印太戰略 關注中國 「破壞性」

相關新聞

NBA／柯瑞引爆勇士猛烈火力 客場痛宰灰狼奪3連勝

延續前一場四箭齊發的氣勢，勇士今天在明尼蘇達找回昔日摧枯拉朽的強大火力，首節狂轟隊史第3高的47分，前三節就砍進109分，直接擊潰灰狼防線。挾著陣中5人至少拿到17分的表現，勇士最終以137比114痛

NBA／作客紐約斬獲大三元 莫蘭特讚羅斯開闢新道路

自從莫蘭特（Ja Morant）加入聯盟以來，他的狂放球風和優越的運動能力一直被拿來和昔日狀元羅斯（Derrick Rose）相提並論，甚至就連屢屢遭遇受傷情況也是如此。兩人有著諸多相似之處。

NBA／安戴托昆波領軍力壓唐西奇 公鹿送獨行俠4連敗

佔據聯盟得分榜前4強的唐西奇（Luka Doncic）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天正面交鋒。唐西奇雖然攻下27分12助攻5籃板，但第四節初他隻手難敵公鹿均衡火力，雙方

世足賽／用實力說話！梅開二度克大將回嗆加拿大教練

4年前踢下世足賽亞軍的克羅埃西亞，今天凌晨在先失球下逆轉勝，以4：1淘汰加拿大隊，克羅埃西亞「梅開二度」的克拉馬里奇（A...

NBA／生涯首次連兩戰破30分 阿德巴約：我進入了狀態

巴特勒（Jimmy Butler）持續缺陣，阿德巴約（Bam Adebayo）再此挺身而出，全場20投13中，攻下32分8籃板，這次他本季第3次突破30分，搭配馬丁（Caleb Martin）的20分

NBA／比分與賽程 浪花兄弟聯手勇士輕取灰狼3連勝

NBA 11月28日戰績表 拓荒者 97：111 籃網 勇士 137：114 灰狼 溜馬 100：114 快艇 熱火 106：98 老鷹 巫師 121：130 塞爾蒂克 騎士 102：94

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。