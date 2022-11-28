NBA／作客紐約斬獲大三元 莫蘭特讚羅斯開闢新道路

自從莫蘭特（Ja Morant）加入聯盟以來，他的狂放球風和優越的運動能力一直被拿來和昔日狀元羅斯（Derrick Rose）相提並論，甚至就連屢屢遭遇受傷情況也是如此。兩人有著諸多相似之處。

在今天灰熊作客麥迪遜廣場花園的比賽中，莫蘭特便談到了羅斯的成功所帶給他的啟發。

「他真的做到了，讓人們願意相信像我這樣的球員。當那些運動能力出色的後衛來到聯盟，羅斯的成功幾乎是讓這類型的後衛變得更有名氣。」莫蘭特說。

莫蘭特（Ja Morant）此戰攻下27分14助攻10籃板，完成生涯第5次大三元，同時助攻數也是追平個人紀錄；加上布魯克斯（Dillon Brooks）和傑克森（Jaren Jackson Jr.）各拿超過20分，灰熊最終是以127比123擊退尼克。

「能在這裡拿到1次大三元，真的這很瘋狂。」莫蘭特說。

🔥 Ja Morant & Jalen Brunson put on a SHOW as they dueled at The Garden!@JaMorant: 27 PTS (19 in 2nd half), 10 REB, 14 AST@jalenbrunson1: 30 PTS (17 in Q4), 5 REB, 9 AST pic.twitter.com/3Tfll42V0T — NBA (@NBA) November 28, 2022

莫蘭特原本想要把穿的球衣送給羅斯，結果卻意外出現一段小插曲。「老實說，我父親第今天是第1次跟我要球衣，但這有點尷尬，因為我已經打算把球衣給羅斯了。」所幸莫蘭特還是有解決方案，當天他換上了另一件球衣，可以同時送給父親和羅斯。

錫伯杜（Tom Thibodeau）認為莫蘭特的速度也讓他想起了羅斯。「我認為羅斯獨特之處在於結合了速度與力量，他兩者兼備。對於莫蘭特，他的速度讓我想起了羅斯，當他充滿能量朝你衝刺時，你的麻煩就大了。」錫伯杜說。