NBA／作客紐約斬獲大三元 莫蘭特讚羅斯開闢新道路

自從莫蘭特(Ja Morant)加入聯盟以來,他的狂放球風和優越的運動能力一直被拿來和昔日狀元羅斯(Derrick Rose)相提並論,甚至就連屢屢遭遇受傷情況也是如此。兩人有著諸多相似之處。

在今天灰熊作客麥迪遜廣場花園的比賽中,莫蘭特便談到了羅斯的成功所帶給他的啟發。

「他真的做到了,讓人們願意相信像我這樣的球員。當那些運動能力出色的後衛來到聯盟,羅斯的成功幾乎是讓這類型的後衛變得更有名氣。」莫蘭特說。

莫蘭特(Ja Morant)此戰攻下27分14助攻10籃板,完成生涯第5次大三元,同時助攻數也是追平個人紀錄;加上布魯克斯(Dillon Brooks)和傑克森(Jaren Jackson Jr.)各拿超過20分,灰熊最終是以127比123擊退尼克。

「能在這裡拿到1次大三元,真的這很瘋狂。」莫蘭特說。

🔥 Ja Morant & Jalen Brunson put on a SHOW as they dueled at The Garden!@JaMorant: 27 PTS (19 in 2nd half), 10 REB, 14 AST@jalenbrunson1: 30 PTS (17 in Q4), 5 REB, 9 AST pic.twitter.com/3Tfll42V0T