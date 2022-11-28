NBA／安戴托昆波領軍力壓唐西奇 公鹿送獨行俠4連敗

佔據聯盟得分榜前4強的唐西奇（Luka Doncic）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天正面交鋒。唐西奇雖然攻下27分12助攻5籃板，但第四節初他隻手難敵公鹿均衡火力，雙方比分差距擴大到雙位數，公鹿順利在自家以124比115留下勝利。

公鹿取得2連勝，近6戰拿下4勝，重新穩住陣腳；至於獨行俠則是持續掙扎，目前已經吞下4連敗，勝率跌破5成大關。

The Greek Freak dropped a 30-point double-double in the @Bucks win over Dallas! #FearTheDeer



🦌 30 PTS | 11 REB | 4 AST | 49.2 FPTS pic.twitter.com/cXz53JdK3l — NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 28, 2022

安戴托昆波19投11中拿到30分11籃板4助攻，其中第三節獨拿15分，就個人數據和團隊表現皆壓過小老弟唐西奇；艾倫（Grayson Allen）三分球8投7中，完全狙擊了對手防線，他拿到25分5助攻2抄截，哈勒戴（Jrue Holiday）16分6助攻3抄截，波提斯（Bobby Portis）15分10籃板，洛培茲（Brook Lopez）13分4籃板4阻攻。

公鹿前兩節就以將近6成命中率豪取73分，這讓他們得以一路領先獨行俠。

獨行俠陣中3人破20分，除了唐西奇外，丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿到22分，伍德（Christian Wood）21分7籃板。