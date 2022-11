NBA／安戴托昆波領軍力壓唐西奇 公鹿送獨行俠4連敗

佔據聯盟得分榜前4強的唐西奇(Luka Doncic)和安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)今天正面交鋒。唐西奇雖然攻下27分12助攻5籃板,但第四節初他隻手難敵公鹿均衡火力,雙方比分差距擴大到雙位數,公鹿順利在自家以124比115留下勝利。

公鹿取得2連勝,近6戰拿下4勝,重新穩住陣腳;至於獨行俠則是持續掙扎,目前已經吞下4連敗,勝率跌破5成大關。

The Greek Freak dropped a 30-point double-double in the @Bucks win over Dallas! #FearTheDeer



🦌 30 PTS | 11 REB | 4 AST | 49.2 FPTS pic.twitter.com/cXz53JdK3l