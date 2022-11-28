世足賽／比孫興慜更重要的人受傷 南韓想贏迦納有變數
「太極虎」南韓晚上9點將在世界盃足球賽H組第2戰對決迦納，儘管攻擊火力最強的孫興慜歸隊，不過最佳後衛金玟哉卻在4天前對烏拉圭之戰受傷，今晚能否出賽仍有疑問，成為挑戰本屆賽事首勝的隱憂。
效力英超熱刺隊的明星前鋒孫興慜，月初在歐洲冠軍聯賽對決法甲馬賽隊撞傷臉部，造成左眼周圍骨裂，接受手術後投入世足賽，首戰烏拉圭戴著黑色眼罩先發亮相。
孫興慜好不容易歸隊，金玟哉下半場卻在追擊對手時，造成右小腿肌肉受傷，南韓總教練班托（Paulo Bento）還在觀察他的恢復狀況；韓媒「韓聯社」指出，金玟哉是隊上最好的右腳中後衛，重要性甚至超過孫興慜，一旦對迦納之戰缺席，這場比賽恐怕要打上問號。
金玟哉對烏拉圭之戰受傷後，繼續踢完比賽，賽後自認傷勢並不嚴重，但已連續兩天缺席球隊訓練；韓聯社認為，班托典型4名後衛的陣型，如果金玟哉無法出賽，南韓在防守深度將面臨重大問題，隊友不得不擔心後防出現漏洞。
世足賽開踢超過1周，亞洲球隊目前出賽11場，伊朗、沙烏地阿拉伯、澳洲、日本都是1勝1敗，南韓首戰烏拉圭0：0踢和，地主國卡達2連敗確定出局，亞洲合計4勝1和6敗，再拿1勝將改寫單屆分組賽最多勝紀錄。
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