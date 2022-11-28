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NBA／化身「白色魔獸」飆31分29籃板 祖巴茲遺憾提前犯滿

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
祖巴茲(左)狂砍31分29籃板。 美聯社
祖巴茲(左)狂砍31分29籃板。 美聯社

在雙核心雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）持續養傷之際，且球隊內線人手稍嫌欠缺情況下，祖巴茲（Ivica Zubac）充分扮演了「白色魔獸」的角色，全力捍衛快艇禁區。

在今天主場面對溜馬的比賽中，祖巴茲更是打出生涯最佳戰役，上場36分鐘17投14中豪取31分29籃板3助攻3阻攻，率領快艇以114比100拿下勝利，結束近期2連敗。

儘管兩項數據皆創生涯新高，但祖巴茲賽後仍感到一絲遺憾，因為他和1981年以來第4度單場「30分30籃板」的罕見紀錄擦肩而過。原因是他提前吞下了第6次犯規，只能飲恨退場。

「我感到生氣，因為我真的很想拿到30分30籃板的數據，就只差1個籃板而已，這讓人感到心痛。我原本應該會更高興拿到那樣的數據，我只是對自己的犯規感到生氣。」祖巴茲難掩心中的遺憾。不過他依然很開心能幫助球隊拿到勝利。「我不希望有任何人面對快艇時會在籃下輕鬆度過。」

根據統計，祖巴茲成為快艇隊史首位單場完成至少25分25籃板的球員，也是聯盟自1973-74年以來第3位在一場比賽中至少得到31分29籃板3阻攻的球員，同時是2004年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位能以8成命中率單場拿到至少30分25籃板的球員；另一方面，祖巴茲29個籃板包含12個進攻籃板，這也是寫下個人生涯最佳紀錄。

「他表現太棒了，完全主宰禁區。我們曾說過，希望他搶到更多進攻籃板，今晚他抓下了12個。」談到祖巴茲的第6次犯規，泰隆魯也開玩笑地說，「他是該放掉對手的，他不應該跑去犯規。」

對於組巴茲的強勢表現，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也無可奈何。「他統治內線，我們必須要更好去限制他的發揮，給予透納（Myles Turner）幫助。面對這種情況，我們應該要有2、3人去壓制他，但我們卻沒有做到。」

值得一提的是，快艇先前曾傳出有意爭取透納，避免只單靠祖巴茲一人苦撐禁區。而祖巴茲這場比賽的表現似乎也再次表明自己先發地位不可動搖。

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