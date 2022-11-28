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NBA／小柯瑞板凳出擊飆29分 聯手雙星力退拓荒者

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小柯瑞外線爆發，斬獲賽季新高29分。 美聯社
小柯瑞外線爆發，斬獲賽季新高29分。 美聯社

籃網一直期盼能在雙星之外增添穩健的外圍得分點，在今天比賽中他們終於等到了！

杜蘭特（Kevin Durant）20投12中攻下31分5籃板5助攻，厄文（Kyrie Irving）貢獻22分6助攻5籃板，對兩人來說，這樣的表現只能說是正常演出；不過小柯瑞（Seth Curry）找回了投籃感覺，全場15投11中包括命中7顆三分球，狂飆29分，則是帶給全隊進攻更大威脅性。小柯瑞也成了本季籃網單場得分最高的替補球員。

特別是在第四節，小柯瑞一人獨拿13分，帶動球隊趁勢拉開比分差距，從而擺脫拓荒者的糾纏，以111比97拿下勝利。西蒙斯（Ben Simmons）此役雖只拿2分，但抓下12個籃板並傳出8次助攻和3次抄截。

「我們進攻很流暢。隊友們很早就找到處於空檔的我。我感覺很好，也展現十足侵略性。」小柯瑞說。儘管繳出本季得分新高，但小柯瑞明天能否背靠背出賽，還得視身體評估狀況而定。

「到時候再看看吧。我們會在賽後評估他的身體狀態。我們也正逐漸增加他的上場時間。希望下一場他也能出戰，我是這麼希望的。」馮恩（Jacque Vaughn）說。

杜蘭特賽後認為防守是贏球的關鍵。「防守幫助我們拿下比賽。我們命中15顆三分球，這是不錯的投籃表現，還傳出27次助攻。拓荒者上半場命中率達到5成，但整場下來則是44%，這說明了下半場我們的防守起了作用，讓他們只拿到40分。」

葛蘭特（Jerami Grant）拿到拓荒者全隊最高的29分5助攻4籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）17分14籃板4助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）15分6助攻，溫史洛（Justise Winslow）14分7籃板6助攻。前三節比賽，拓荒者一路緊咬比分，不過第四節團隊命中率大幅跌到僅有31.6%，三分外線也沒有發揮，只能看著籃網揚長而去。

在失去里拉德的情況下，拓荒者輸了過去6場比賽中的5場，排名也跌落到前6強之外。「我們正處於一個艱困時期。每個團隊都會面臨這樣的狀況。」主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）說。

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