NBA／小柯瑞板凳出擊飆29分 聯手雙星力退拓荒者

籃網一直期盼能在雙星之外增添穩健的外圍得分點,在今天比賽中他們終於等到了!

杜蘭特(Kevin Durant)20投12中攻下31分5籃板5助攻,厄文(Kyrie Irving)貢獻22分6助攻5籃板,對兩人來說,這樣的表現只能說是正常演出;不過小柯瑞(Seth Curry)找回了投籃感覺,全場15投11中包括命中7顆三分球,狂飆29分,則是帶給全隊進攻更大威脅性。小柯瑞也成了本季籃網單場得分最高的替補球員。

特別是在第四節,小柯瑞一人獨拿13分,帶動球隊趁勢拉開比分差距,從而擺脫拓荒者的糾纏,以111比97拿下勝利。西蒙斯(Ben Simmons)此役雖只拿2分,但抓下12個籃板並傳出8次助攻和3次抄截。

Seth Curry scored 29 today, best game of his Nets career! pic.twitter.com/QNiGsbnC7Y

「我們進攻很流暢。隊友們很早就找到處於空檔的我。我感覺很好,也展現十足侵略性。」小柯瑞說。儘管繳出本季得分新高,但小柯瑞明天能否背靠背出賽,還得視身體評估狀況而定。

「到時候再看看吧。我們會在賽後評估他的身體狀態。我們也正逐漸增加他的上場時間。希望下一場他也能出戰,我是這麼希望的。」馮恩(Jacque Vaughn)說。

杜蘭特賽後認為防守是贏球的關鍵。「防守幫助我們拿下比賽。我們命中15顆三分球,這是不錯的投籃表現,還傳出27次助攻。拓荒者上半場命中率達到5成,但整場下來則是44%,這說明了下半場我們的防守起了作用,讓他們只拿到40分。」

葛蘭特(Jerami Grant)拿到拓荒者全隊最高的29分5助攻4籃板,諾基奇(Jusuf Nurkic)17分14籃板4助攻,西蒙斯(Anfernee Simons)15分6助攻,溫史洛(Justise Winslow)14分7籃板6助攻。前三節比賽,拓荒者一路緊咬比分,不過第四節團隊命中率大幅跌到僅有31.6%,三分外線也沒有發揮,只能看著籃網揚長而去。

在失去里拉德的情況下,拓荒者輸了過去6場比賽中的5場,排名也跌落到前6強之外。「我們正處於一個艱困時期。每個團隊都會面臨這樣的狀況。」主帥畢拉普斯(Chauncey Billups)說。

KD was in his bag in a @BrooklynNets W! 💼



31 PTS | 5 REB | 5 AST | 60% FG | 43.5 FPTS#NetsWorld pic.twitter.com/xzmiOaT9Eo