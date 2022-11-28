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NBA／柯瑞引爆勇士猛烈火力 客場痛宰灰狼奪3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞差點送出大三元。 美聯社
柯瑞差點送出大三元。 美聯社

延續前一場四箭齊發的氣勢，勇士今天在明尼蘇達找回昔日摧枯拉朽的強大火力，首節狂轟隊史第3高的47分，前三節就砍進109分，直接擊潰灰狼防線。挾著陣中5人至少拿到17分的表現，勇士最終以137比114痛宰對手，一掃客場一條蟲的疲軟，取得3連勝，也是近11戰的第8勝。

柯瑞（Stephen Curry）拿下25分11籃板8助攻，雖然出現7次失誤，但瑕不掩瑜，這是他本季第5次完成雙十；格林（Draymond Green）繳出19分11助攻4籃板2阻攻的成績，維金斯（Andrew Wiggins）17分。替補的波爾（Jordan Poole）17投9中獲得24分6助攻4籃板，迪文森佐（Donte DiVincenzo）則有14分6籃板。

湯普森（Klay Thompson）延續近期的手感，13投8中包括5顆三分球攻下21分，最近5場比賽有4場得分超過20分，一共命中31顆三分球。湯普森生涯三分球命中數累積1978顆，和強森並列史上第15，與排名前面的諾維茨基（Dirk Nowitzki）和基德（Jason Kidd）僅有4顆、10顆的差距。

勇士團隊命中率高達57.5%，總共轟進20顆三分球，並傳出多達36次助攻，同時在籃板球方面也大幅領先灰狼，在攻守兩端可說是狠狠壓制對手。

「我感覺上週的會議對我們來說是一個轉折點。我們最近狀態很棒，團結一心。」維金斯說。總教練柯爾（Steve Kerr）則表示：「打出我們的節奏是比賽獲勝的關鍵。格林是球隊的催化劑。」

一路挨打的灰狼，整場比賽最多輸到28分。愛德華（Anthony Edwards）拿到26分4籃板4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分4籃板4助攻，羅素（D'Angelo Russell）15分6助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）9分10籃板。

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