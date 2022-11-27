UBA／彭柏樺狂轟51分寫新猷 勝利紅單要當傳家寶

經過一天休兵日，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段，今天在輔仁大學中美堂續戰馬上出現新紀錄，台師大大三後衛彭柏樺首節就狂轟23分，全場更飆下51分，加上隊友林信寬「大三元」，聯手助隊以131：54大勝德霖科大，喜迎3連勝。

第一節彭柏樺10投中9，包含兩分球5投中5、三分球5投中4、1罰1中，共拿23分；他全場先發上陣34分鐘，兩分球9次出手都命中、三分球19投中9，外帶7罰中6，狂飆UBA男一級史上第二高的51分，僅次94學年「男模」呂政儒的57分，但仍是UBA和SBL完整切割後，公開男一級的最高得分球員。

這不過是彭柏樺3年UBA來第4次得分兩位數，就是石破天驚的51分，他笑說：「這得謝謝新教練李秉鴻，開賽前第一罰由我操刀，他本要讓張兆辰罰，因張兆辰說他罰中率有九成，我說我可是十成，才因此由我執行，沒想到手感打開、信心也來了，就勇於出手，且愈投愈準，得以一戰寫新猷。」

林信寬今天17分、16籃板、12助攻和5抄截，生涯首度「大三元」，其中籃板及助攻雙新高，扮演稱職綠葉，彭柏樺也很感謝林信寬，第四節自己腳踝輕微扭傷，是林信寬攻守兩端挺身而出幫忙，讓他能盡情攻擊籃框。

「心中想的其實就是投籃，也真的做到，特別是一戰自我證明，更終於第一次超越老弟彭冠綸。」彭柏樺透露，國中起弟弟彭冠綸表現就一直優於自己，現在兩人分屬台師大和輔大，各司其主，「今天的51分，老弟未來大抵很難追上吧！」

台師大今天大贏77分，賽後比賽紀錄表代表贏隊的「紅單 」直接交給彭柏樺保存，他笑說：「這一張紅單我要珍藏，當成傳家之寶。」

今天難得先從板凳出發，但寫生涯首度「大三元」的林信寬，也為彭樺柏高檔演出開心，他說：「我樂得當替補，因這種事可遇不可求，紅花及紅單，肯定都歸彭柏樺。」

台師大今天一口氣締團隊6項新猷，包括單場131分、勝77分，個人飆51分，外帶另一隊友「大三元」，個人9記三分球、第一節個人飆23分、第三節團隊飆41分。