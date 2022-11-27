T1聯盟／新兵愛禮建功 英熊最後4秒逆轉海神

第一次穿上台啤英熊隊戰袍，洋將愛禮（Cleanthony Early）就扮演擊敗衛冕軍的關鍵角色，他全場攻下31分，包括終場前最後4秒拋進致勝球，助隊驚險以98：97踢館成功，收下2連勝。

今天是英熊首場客場比賽，首節雖只得20分，但第二節板凳出發的朱億宗和愛禮合計拿下29分，愛禮更是單節三分球5投4中拿下20分，幫助球隊克服最多10分落後，半場以55：58緊咬比數。

第三節海神把握愛禮短暫傷退、英熊李啓瑋奪權犯規出場，領先一度擴大到18分，但英熊外援大勝（Branden Dawson）及時跳出，單節拿下11分，三節打完英熊追到79：84，第四節再緊咬比分。讀秒階段，落後1分的英熊由朱億宗執行關鍵一擊，他進攻雖失手，但搶下進攻籃板並找到籃下的愛禮，讓愛禮最後4秒放進超前分並造成海神犯規。

愛禮最後罰球選擇故意不進，將比賽時間耗完，終場台啤英熊就以98：97逆轉擊敗海神，也報了開幕戰落敗的一箭之仇。

這場比賽台啤5人得分上雙，愛禮首次上場就拿下全場最高31分，外帶7籃板、5助攻，並投進關鍵的致勝球。愛禮T1聯盟第一個賽季效力新北中信特攻，新賽季轉投英熊，並從「厄力」改名愛禮，首度代表英熊出賽就率隊逆轉勝，他特別感謝隊友關鍵時刻選擇相信他，第一場比賽就能幫助球隊拿下勝利感覺非常好。

今天也有11分貢獻的英熊隊長蔣淯安也提到，開幕周後有針對防守策略做出調整，「這場比賽我們在協防及輪轉有漸入佳境，相信在拿下這場勝利後我們會越來越好。」