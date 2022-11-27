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NBA／艾頓連兩天爆發 布克：不知道他感恩節吃了什麼

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾頓(中)上演雙20。 法新社
艾頓(中)上演雙20。 法新社

艾頓（Deandre Ayton）連兩天大爆發，面對爵士又攻下29分21籃板，皆是本季新高，同時也追平生涯單場籃板紀錄。此外，艾頓還是史陶德邁爾（Amare Stoudemire）之後首位單場至少拿到28分20籃板的太陽球員。

「我從小就看著史陶德邁爾打球。他灌籃次數肯定比我多，但我也在努力中。」艾頓說。艾頓亦表示，這兩場比賽的表現應該要成為他的常態標準。

「身為球隊核心成員之一，必須隨時做好比賽的準備，不能進入到比賽中才慢慢找感覺。」艾頓說。

對於艾頓的表現，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也是大加讚賞。「艾頓可以繳出這樣的數據還能幫你贏球，很多球員做不到這一點。這是我們希望為球員設立的標準範本。能看到他連兩戰打出這種表現，這真的太棒了。」

艾頓兩天下來一共拿下57分33籃板，投籃命中率高達68.8%，這讓布克（Devin Booker）也忍不住開玩笑地說：「我不知道他在感恩節是吃了什麼東西，我也希望去嚐一下。」

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