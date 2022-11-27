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T1聯盟／魔獸直接擁入懷！台中最幸運球迷是他

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
霍華德（中）和小球迷互動，毫無架子。圖／鄭英奇提供
霍華德（中）和小球迷互動，毫無架子。圖／鄭英奇提供

NBA巨星「魔獸霍華德雖因腿傷休兵，仍隨桃園永豐雲豹前往台中，首度的客場征途吸引許多「魔獸粉」，賽前將近2小時就現身球場的他也展現親民風格，不但和球迷開心合影，甚至將小球迷一把搔癢、擁入懷，讓小男孩爸爸都大呼羨慕。

太陽和雲豹今天比賽下午2點進行，霍華德雖無法上陣，今天仍在12點半前就到場，除和球迷互動，還成為最大咖的訓練員，指導隊友賽前訓練。

幸運被「魔獸」擁入懷的小男孩是太陽本季贊助商海森健康美學董事長鄭英奇的二兒子，鄭英奇笑說，大兒子10歲、二兒子才4歲，但也都知道「魔獸」是何許人物，今天見到本尊不但合照、擊掌，二兒子還獲得霍華德「愛的抱抱」，讓一家人都直呼魔獸實在太親民。

今年加入太陽贊助商行列的鄭英奇提到，昨天就有號召千人進台中體育館為太陽加油，「之前聽到霍華德受傷，大家都很難過（看不到他上場），但重點是支持台灣職籃，帶小孩進場也是，他們來看球，自己也會燃起對籃球的興趣。」

今天現場也有不少「魔獸」球迷，場邊除有自製海報的粉絲，還有帶著霍華德NBA魔術時期球衣的球迷到場，霍華德賽前還比大愛心給球迷，將台中變成「魔獸主場」。

霍華德（中）和球迷親切合影。圖／鄭英奇提供
霍華德（中）和球迷親切合影。圖／鄭英奇提供
霍華德隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德（右）隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德（右）隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德（中）隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德（中）隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德（左）隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影
霍華德（左）隨雲豹一同到台中，賽前和隊友一同熱身。記者余承翰／台中攝影

T1聯盟 魔獸 桃園雲豹 Dwight Howard 霍華德

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