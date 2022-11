NBA／艾頓鎮守禁區上演雙20 太陽險退爵士奪4連勝

昨天攻下28分帶領太陽取勝的艾頓(Deandre Ayton),今天連續主場作戰迎接來訪的爵士,艾頓再度爆發飆進29分21籃板,雙雙創下賽季新高。他在最後時刻透過關鍵籃板和抄截擋下爵士的反擊,以113比112驚險獲勝。

太陽近期贏得4連勝,佔據西區龍頭之位。特別是在保羅(Chris Paul)缺席的這段期間,太陽取得6勝3敗的成績;此外,太陽主場戰績也提升到11勝1敗。

爵士前三節打完取得3分領先,布克(Devin Booker)和布里吉斯(Mikal Bridges)先後得手,太陽重新超前,雙方也形成拉鋸戰。馬卡南(Lauri Markkanen)單節拿下10分,戰況你來我往,比分無法拉開,爵士還是難以越過1球之差。

2⃣0⃣ / 2⃣0⃣



☀️ 29 PTS

☀️ 21 REB

☀️ 3 AST

☀️ 2 BLK

☀️ 65.7 FPTS



Deandre Ayton DOMINATED in the @Suns win over Utah! #WeAreTheValley pic.twitter.com/8z6K0Epmoz