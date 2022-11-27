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NBA／艾頓鎮守禁區上演雙20 太陽險退爵士奪4連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾頓(右)得分籃板創賽季新高。 美聯社
艾頓(右)得分籃板創賽季新高。 美聯社

昨天攻下28分帶領太陽取勝的艾頓（Deandre Ayton），今天連續主場作戰迎接來訪的爵士，艾頓再度爆發飆進29分21籃板，雙雙創下賽季新高。他在最後時刻透過關鍵籃板和抄截擋下爵士的反擊，以113比112驚險獲勝。

太陽近期贏得4連勝，佔據西區龍頭之位。特別是在保羅（Chris Paul）缺席的這段期間，太陽取得6勝3敗的成績；此外，太陽主場戰績也提升到11勝1敗。

爵士前三節打完取得3分領先，布克（Devin Booker）和布里吉斯（Mikal Bridges）先後得手，太陽重新超前，雙方也形成拉鋸戰。馬卡南（Lauri Markkanen）單節拿下10分，戰況你來我往，比分無法拉開，爵士還是難以越過1球之差。

最後時刻，克拉克森（Jordan Clarkson）兩罰命中將比分追到1分差，爵士後續沒有提前犯規凍結時間，反而讓布克跳投出手。只是球彈出後，艾頓奮力搶下進攻籃板，也終結了爵士最後一波掌握球權的機會。

布克得到27分11籃板7助攻，不過27投僅8中，手感並不理想。布里吉斯16分，佩恩（Cameron Payne）11分6助攻，克雷格（Torrey Craig）10分7籃板2阻攻。

爵士開季取得10勝3敗的成績，但接下來9戰卻吞下7敗，排名一路跌到西區第8。

爵士陣中7人得分雙位數，克拉克森拿到22分5籃板5助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）20分5助攻；馬卡南13投4中拿下15分10籃板，畢斯利（Malik Beasley）14分。

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