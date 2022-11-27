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NBA／自曝曾接卡森斯來電 勇士總管點出未獲合約原因

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
卡森斯遲遲未受NBA球隊青睞。 法新社
卡森斯遲遲未受NBA球隊青睞。 法新社

上季效力過金塊的卡森斯（DeMarcus Cousins），進入休賽季之後遲遲未能得到各隊的青睞，甚至一度傳出台灣職籃有意延攬這位前明星中鋒。

不過近日勇士總管邁爾斯（Bob Myers）在接受採訪時卻透露自己曾接到卡森斯的電話，而他也表達了外界可能對於卡森斯的疑慮。

「卡森斯在1個月前打電話給我，他說，『為什麼我不在NBA？』我說，『你想要知道這個答案嗎？因為人們害怕你可能會做一些事情。』他問我為什麼，我說，『不管原因是如何，現在情況就是這樣。』」

「而我是喜歡卡森斯，你們可能了解他。我不能因為他經歷的一切而責怪他。」邁爾斯說。

歷經重大傷病侵襲的卡森斯，也曾披上勇士戰袍，上季他出賽31場，場均出賽13.9分鐘，得到8.9分5.5籃板1.7助攻。除了已經遠離巔峰期外，卡森斯一直以來的情緒問題和場外狀況確實是他難以撕掉的標籤。

「這是問題所在。你必須表現得更好才能得到機會。要回到聯盟，你不能只是達標而已，你必須得說服人們。我知道這並不公平，但事實就是如此。」邁爾斯說。

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