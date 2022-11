NBA／暴龍險勝獨行俠 范弗利特：球隊狀態逐漸好轉

范弗利特(Fred VanVleet)前三節獨拿26分,搭配布徹(Chris Boucher)的18分,幫助暴龍取得8分領先優勢,第四節阿努諾比(OG Anunoby)得到全場26分之中的12分,也協助球隊頂住獨行俠反撲的壓力,最終以105比100驚險獲勝。

暴龍結束2連敗,同時也終結對戰獨行俠的4連敗;至於獨行俠近期則是3戰全敗。

范弗利特除了進帳26分外,還傳出7次助攻和6籃板,這讓他的生涯助攻數累積1792次,超越威廉斯(Alvin Williams),隊史排名躍居第4。「對於一個被認為是不會傳球的人來說,這感覺很不錯。」范弗利特談到自己的助攻排名。

對於暴龍目前的表現,范弗利特則認為:「我們遭遇到一些麻煩,但現在是11月了,馬上就要12月,我們會沒事的。」

阿努諾比打滿整個下半場,此役拿到26分9籃板2助攻2抄截2阻攻,布徹替補出發獲得22分13籃板。

上場43分鐘的唐西奇,全場僅出手15次,追平本季個人最低,拿到24分9助攻7籃板2抄截。對於唐西奇的投籃次數,暴龍主帥諾斯(Nick Nurse)表示:「他在對包夾時沒有強行出手,而是做了正確的選擇。因此他這場比賽出手次數不多。」

芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)得到16分,不過他在最後讀秒階段出現要命失誤,球隊也失去最後追平比分的機會;丁威迪(Spencer Dinwiddie)拿到15分7助攻。

Fred VanVleet and O.G. Anunoby both scored 26 PTS and combined for 90.5 FPTS in Toronto’s win over Dallas! #WeTheNorth pic.twitter.com/5ggBrYSFqO