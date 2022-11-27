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NBA／暴龍險勝獨行俠 范弗利特：球隊狀態逐漸好轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(中)遭遇暴龍夾擊。 路透社
唐西奇(中)遭遇暴龍夾擊。 路透社

范弗利特（Fred VanVleet）前三節獨拿26分，搭配布徹（Chris Boucher）的18分，幫助暴龍取得8分領先優勢，第四節阿努諾比（OG Anunoby）得到全場26分之中的12分，也協助球隊頂住獨行俠反撲的壓力，最終以105比100驚險獲勝。

暴龍結束2連敗，同時也終結對戰獨行俠的4連敗；至於獨行俠近期則是3戰全敗。

范弗利特除了進帳26分外，還傳出7次助攻和6籃板，這讓他的生涯助攻數累積1792次，超越威廉斯（Alvin Williams），隊史排名躍居第4。「對於一個被認為是不會傳球的人來說，這感覺很不錯。」范弗利特談到自己的助攻排名。

對於暴龍目前的表現，范弗利特則認為：「我們遭遇到一些麻煩，但現在是11月了，馬上就要12月，我們會沒事的。」

阿努諾比打滿整個下半場，此役拿到26分9籃板2助攻2抄截2阻攻，布徹替補出發獲得22分13籃板。

上場43分鐘的唐西奇，全場僅出手15次，追平本季個人最低，拿到24分9助攻7籃板2抄截。對於唐西奇的投籃次數，暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）表示：「他在對包夾時沒有強行出手，而是做了正確的選擇。因此他這場比賽出手次數不多。」

芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）得到16分，不過他在最後讀秒階段出現要命失誤，球隊也失去最後追平比分的機會；丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿到15分7助攻。

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