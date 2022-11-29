NBA／比分與賽程 湖人第四節陷低潮遭溜馬絕殺
NBA 11月29日戰績表
老鷹 101：104 76人
灰狼 127：142 巫師
黃蜂 105：140 塞爾蒂克
魔術 102：109 籃網
騎士 88：100 暴龍
雷霆 101：105 鵜鶘
火箭 113：129 金塊
公牛 114：107 爵士
太陽 122：117 國王
溜馬 116：115 湖人
NBA 11月30日賽程
08:00 尼克 vs. 活塞
08:30 勇士 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 快艇 vs. 拓荒者
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