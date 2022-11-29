快訊

陸網爆婚變小10歲秦昊 伊能靜暴哭「掉下來就輸了」

勒斃馬籍女大生！凶嫌曾上網狂搜「殺人」文 原意圖對象竟然不是她

NBA／比分與賽程 湖人第四節陷低潮遭溜馬絕殺

聯合新聞網／ 整理
溜馬新秀奈哈德，靠最後絕殺湖人。 美聯社
溜馬新秀奈哈德，靠最後絕殺湖人。 美聯社

NBA 11月29日戰績表

老鷹 101：104 76人

灰狼 127：142 巫師

黃蜂 105：140 塞爾蒂克

魔術 102：109 籃網

騎士 88：100 暴龍

雷霆 101：105 鵜鶘

火箭 113：129 金塊

公牛 114：107 爵士

太陽 122：117 國王

溜馬 116：115 湖人

NBA 11月30日賽程

08:00 尼克 vs. 活塞

08:30 勇士 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 快艇 vs. 拓荒者

NBA戰績排行

相關新聞

NBA／溜馬二輪新秀絕殺三分 湖人大幅領先慘遭逆轉

第四節一度領先17分的湖人，眼看要在主場迎接3連勝到手，沒想到卻是劇場重演。面臨溜馬的強勢反撲，湖人領先優勢瞬間瓦解，最後時刻更被二輪新秀奈哈德（Andrew Nembhard）命中絕殺三分球，以11

NBA／傳安東尼等球星無意轉戰台職籃 外媒曝仍尋求重返NBA

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）轉戰台灣職籃T1聯盟引爆熱潮，更傳出其他球隊有意爭取安東尼、湯瑪斯和卡森斯等球星來台獻技，試圖將這股NBA風潮推向高點。 不過根據知名記者史坦（Mar

NBA／比分與賽程 湖人第四節陷低潮遭溜馬絕殺

NBA 11月29日戰績表 老鷹 101：104 76人 灰狼 127：142 巫師 黃蜂 105：140 塞爾蒂克 魔術 102：109 籃網 騎士 88：100 暴龍 雷霆 101：1

NBA／布克狂轟44分 太陽末節力擋國王收5連勝

布克（Devin Booker）今天28投17中，攻下賽季次高44分，外加8籃板4助攻6抄截，甫獲選上週西區最佳球員的艾頓（Deandre Ayton），則是10投8中繳出17分12籃板，連6場雙十演

NBA／約柯奇、穆雷久違同場破30分 金塊喜迎3連勝

過去一年多的時間，金塊殷切等待約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的重新連線，藉此帶動球隊能夠更上層樓，這個願望在今天對火箭的比賽中可說是獲得初步的實現。 約柯奇

NBA／15次助攻創新高 史馬特：我有X光般視野

面對戰力有段落差的黃蜂，史馬特（Marcus Smart）傳出生涯新高15次助攻，同時帶動團隊送出40次助攻，成為隊史自2008年以來首見。塞爾蒂克全隊投籃命中率高達59.1%，並且轟進24顆三分球，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。