NBA／比分與賽程 湖人第四節陷低潮遭溜馬絕殺

過去一年多的時間，金塊殷切等待約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的重新連線，藉此帶動球隊能夠更上層樓，這個願望在今天對火箭的比賽中可說是獲得初步的實現。 約柯奇

2022-11-29 13:36