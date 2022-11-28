NBA／比分與賽程 浪花兄弟聯手勇士輕取灰狼3連勝

延續前一場四箭齊發的氣勢，勇士今天在明尼蘇達找回昔日摧枯拉朽的強大火力，首節狂轟隊史第3高的47分，前三節就砍進109分，直接擊潰灰狼防線。挾著陣中5人至少拿到17分的表現，勇士最終以137比114痛

2022-11-28 09:19