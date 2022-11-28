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NBA／比分與賽程 浪花兄弟聯手勇士輕取灰狼3連勝
NBA 11月28日戰績表
拓荒者 97：111 籃網
勇士 137：114 灰狼
溜馬 100：114 快艇
熱火 106：98 老鷹
巫師 121：130 塞爾蒂克
騎士 102：94 活塞
灰熊 127：123 尼克
76人 133：103 魔術
獨行俠 115：124 公鹿
NBA 11月29日賽程
08:00 老鷹 vs. 76人
08:00 灰狼 vs. 巫師
08:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克
08:30 魔術 vs. 籃網
08:30 騎士 vs. 暴龍
09:00 雷霆 vs. 鵜鶘
10:00 火箭 vs. 金塊
10:00 公牛 vs. 爵士
11:00 太陽 vs. 國王
11:30 溜馬 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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