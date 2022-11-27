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NBA／比分及賽程 湖人詹皇39分11板背靠背再賞馬刺8連敗

聯合新聞網／ 整理
湖人詹姆斯(白衣者)攻下39分11籃板，助隊兩天對抗馬刺二連戰再勝。 美聯社
湖人詹姆斯(白衣者)攻下39分11籃板，助隊兩天對抗馬刺二連戰再勝。 美聯社

NBA 11月26日戰績表

獨行俠 100：105 暴龍

雷霆 105：118 火箭

湖人 143：138 馬刺

爵士 112：113 太陽

NBA 11月27日賽程

04:00 拓荒者 vs. 籃網

04:30 勇士 vs. 灰狼

05:00 溜馬 vs. 快艇

06:00 熱火 vs. 老鷹

07:00 巫師 vs. 塞爾蒂克

07:00 騎士 vs. 活塞

07:00 灰熊 vs. 尼克

07:00 76人 vs. 魔術

09:00 獨行俠 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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