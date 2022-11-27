NBA／比分及賽程 湖人詹皇39分11板背靠背再賞馬刺8連敗

7天內3度和近況欠佳的馬刺交手，湖人充分把握勝場進補的機會。雖然是「背靠背」作戰且少了戴維斯（Anthony Davis），但戰況發展和前一場相似，前三節與馬刺打得膠著，詹姆斯（LeBron Jame

2022-11-27 11:34