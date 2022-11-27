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NBA／比分及賽程 湖人詹皇39分11板背靠背再賞馬刺8連敗
NBA 11月26日戰績表
獨行俠 100：105 暴龍
雷霆 105：118 火箭
湖人 143：138 馬刺
爵士 112：113 太陽
NBA 11月27日賽程
04:00 拓荒者 vs. 籃網
04:30 勇士 vs. 灰狼
05:00 溜馬 vs. 快艇
06:00 熱火 vs. 老鷹
07:00 巫師 vs. 塞爾蒂克
07:00 騎士 vs. 活塞
07:00 灰熊 vs. 尼克
07:00 76人 vs. 魔術
09:00 獨行俠 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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