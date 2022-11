NBA／海瓦德左肩傷無限期缺陣 妻子怒轟黃蜂球團失職

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導,黃蜂32歲老將海瓦德(Gordon Hayward)因左肩胛骨骨折,恐面臨無限期缺陣,目前也沒有確切歸隊時間。

針對這樣的傷病狀況,海瓦德的妻子蘿蘋(Robyn Hayward)在IG發文表達對於球團處理方式感到不滿,認為黃蜂並沒有好好保護球員,反而讓海瓦德在有傷情況下強行出賽。

「他實際上遭遇了肩胛骨骨折,但他們卻讓他繼續上場比賽,這也是為什麼他在上場比賽無法抬起手臂。認識海瓦德的都知道,他只有一個目標,就是用正確的方式打球並贏得勝利,他是你所能找到最值得信任的球員。如果他無法打球,事態顯然是更嚴重。」

海瓦德是在11月21日對巫師比賽中受傷,在這之前他才因肩傷缺席了8場比賽。

蘿蘋繼續說道。「我已經受夠了球團不保護球員的情況,我和一位年輕球員的母親聊過,她說她也遭遇過同樣的事情。」

海瓦德在2020年簽下4年1.2億美元的合約,將在2024年夏天到期。在離開爵士之後,海瓦德屢屢遭受傷病侵襲,在黃蜂的前2個賽季一共只打了93場比賽。

Gordon Hayward heads back to the locker room after appearing to re-injure his left shoulder. pic.twitter.com/6EFh25xVfO