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NBA／海瓦德左肩傷無限期缺陣 妻子怒轟黃蜂球團失職

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
海瓦德近幾年屢屢因傷所困。 路透社
海瓦德近幾年屢屢因傷所困。 路透社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，黃蜂32歲老將海瓦德（Gordon Hayward）因左肩胛骨骨折，恐面臨無限期缺陣，目前也沒有確切歸隊時間。

針對這樣的傷病狀況，海瓦德的妻子蘿蘋（Robyn Hayward）在IG發文表達對於球團處理方式感到不滿，認為黃蜂並沒有好好保護球員，反而讓海瓦德在有傷情況下強行出賽。

「他實際上遭遇了肩胛骨骨折，但他們卻讓他繼續上場比賽，這也是為什麼他在上場比賽無法抬起手臂。認識海瓦德的都知道，他只有一個目標，就是用正確的方式打球並贏得勝利，他是你所能找到最值得信任的球員。如果他無法打球，事態顯然是更嚴重。」

海瓦德是在11月21日對巫師比賽中受傷，在這之前他才因肩傷缺席了8場比賽。

蘿蘋繼續說道。「我已經受夠了球團不保護球員的情況，我和一位年輕球員的母親聊過，她說她也遭遇過同樣的事情。」

海瓦德在2020年簽下4年1.2億美元的合約，將在2024年夏天到期。在離開爵士之後，海瓦德屢屢遭受傷病侵襲，在黃蜂的前2個賽季一共只打了93場比賽。

海瓦德在2020年簽下4年1.2億美元的合約，將在2024年夏天到期。在離開爵士之後，海瓦德屢屢遭受傷病侵襲，在黃蜂的前2個賽季一共只打了93場比賽。

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