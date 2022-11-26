NBA／勇士主客場戰績落差大 柯爾：希望都在大通中心打

相較於客場比賽，坐鎮主場的勇士顯然更接近衛冕軍該有的贏球氣勢。

在柯瑞（Stephen Curry）全場33分帶領下，湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Andrew Wiggins）各拿下20分，波爾（Jordan Poole）也補上了19分，勇士展現火力優勢，以兩位數分差力退爵士。柯瑞在開季前18場比賽中第12次至少拿到30分。

開季前20場比賽，勇士客場1勝9敗，主場卻是9勝1敗，歷經將近1個月才重新回到5成勝率。「我希望我們所有比賽都能在大通中心打。」柯瑞賽後笑著說道。

Stephen Curry stays getting buckets.@UAbasketball || Second Look pic.twitter.com/Bgk2rGwBqH — Golden State Warriors (@warriors) November 26, 2022

柯瑞隨後表示：「我們知道自己哪些地方需要提升。在開季之初的8場客場比賽中我們還沒有找回狀態。我們的球員輪替隨著比賽進行逐漸恢復正常，這需要每個人清楚自己的角色，必須去做些什麼，搭配持續的訓練。我們現在大多數時間是採取10人輪替，每人都有相應的職責，打得很頑強也很聰明，我們正朝著正確的方向前進。」

「開季不過才20場比賽，賽程還沒過半。我們仍不斷調整狀態，這幾場比賽我們感覺還不錯，我們會保持下去的。」