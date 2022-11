NBA／勇士主客場戰績落差大 柯爾：希望都在大通中心打

相較於客場比賽,坐鎮主場的勇士顯然更接近衛冕軍該有的贏球氣勢。

在柯瑞(Stephen Curry)全場33分帶領下,湯普森(Klay Thompson)和維金斯(Andrew Wiggins)各拿下20分,波爾(Jordan Poole)也補上了19分,勇士展現火力優勢,以兩位數分差力退爵士。柯瑞在開季前18場比賽中第12次至少拿到30分。

開季前20場比賽,勇士客場1勝9敗,主場卻是9勝1敗,歷經將近1個月才重新回到5成勝率。「我希望我們所有比賽都能在大通中心打。」柯瑞賽後笑著說道。

