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NBA／詹姆斯挑戰歷史得分王 杜蘭特表達敬意

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯有望加冕NBA歷史得分王。 路透社
詹姆斯有望加冕NBA歷史得分王。 路透社

詹姆斯（LeBron James）今天傷癒復出持續朝歷史得分王邁進，面對馬刺一戰他拿下21分，這讓他生涯總得分累積達到37332分，距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄僅差1055分。

過去也被視為有機會挑戰「賈霸障礙」的得分機器杜蘭特（Kevin Durant），對於詹姆斯追逐NBA得分王一事表達崇高敬意，認為這是非常了不起的成就。

「在任何領域之中能成為第一都是很了不起的事情。最近才統計出來全球已經有80億人，他即將成為籃球史上的總得分王，我相信他在達此成就時肯定會有很多情緒。」杜蘭特在談到詹姆斯挑戰紀錄時表示。

「身處一個能親眼見證這一成就的時代非常酷。你甚至可能無法想像詹姆斯、他的家人和朋友將要經歷的情緒和感受，但能近距離見證這一切感覺還是很酷。」杜蘭特說。」

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