NBA／雙槍領銜痛擊國王 綠衫軍近12戰奪11勝

泰托姆（Jayson Tatum）只打31分鐘就攻下30分8籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）也只上場27分鐘同樣繳出25分5籃板4助攻2抄截的表現，綠衫軍靠著第三節末到第四節初一波19比0的強力攻勢，奠定勝利基礎，在主場以122比104輕取國王。

塞爾蒂克近12戰贏得11勝，成為聯盟首支拿到15勝的球隊，戰績持續領先列強；此外，塞爾蒂克開季以來和西區球隊交手6次全都取勝。

Jayson Tatum was DIALED in tonight 💯



☘️30 PTS

☘️ 8 REB

☘️ 4 AST

☘️ 58.8% FG

☘️ 45.6 FPTS#BleedGreen pic.twitter.com/xgIO3fq9Ce — NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 26, 2022

「我們只是需要一些能量，一直在尋找能帶給我們火花的東西。」布朗說道。他也稱讚替補的普里查德（Payton Pritchard）帶來了球隊需要的元素。總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也認為普里查德和柯內特（Luke Kornet）的上場改變了比賽風向。

「你必須要稱讚他們兩人，他們每一天都為比賽做好了準備。」馬祖拉說。在第三節尾聲那一波重要攻勢中，普里查德和柯內特合力拿下7分，和泰托姆獨拿7分相互輝映。懷特（Derrick White）此役拿到16分3籃板3抄截2助攻，霍福特（Al Horford）13分5助攻4籃板2阻攻。

日前完成7連勝的國王，連兩場客場比賽都倒在東區兩支勁旅腳下。福克斯（De'Aaron Fox）獲得20分，但17投僅6中，只傳出2次助攻；沙波尼斯（Domantas Sabonis）則有18分10籃板6助攻。

「我認為我們出現太多非壓迫性的失誤，」國王主帥布朗（Mike Brown）表示，「當你在客場面對聯盟戰績最佳球隊，卻出現18次失誤且全場落後多達27分，你是很難扭轉局面。」