NBA／安戴托昆波砍38分 公鹿下半場爆發痛宰騎士

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈勒戴（Jrue Holiday）在第三節初聯手拿下14分，率領公鹿殺出23比2的猛烈進攻，宛如暴風雨般一口氣扭轉上半場落後雙位數的劣勢，從而取得領先。雙方氣勢消長，公鹿第四節穩穩掌控局面，一度領先達22分，終場以117比102力壓騎士。

公鹿雖然近期戰績起伏震盪，但藉著終結騎士近期4連勝，排名仍把騎士擠下去，位居東區第2。

安戴托昆波20投13中攻下38分9籃板6助攻2阻攻，哈勒戴得到18分3籃板2助攻2抄截，波提斯（Bobby Portis）14分8籃板4助攻。整個下半場，公鹿團隊命中率達到54.3%，遠勝過騎士的31.6%，同時命中11顆三分球，也大幅贏過對手。

🦌 38 PTS

🦌 9 REB

🦌 6 AST

🦌 60.8 FPTS



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騎士雙衛米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）各拿到29分、20分；艾倫（Jarrett Allen）僅打12分鐘就因傷提前退場。莫布里（Evan Mobley）8分8籃板3抄截。