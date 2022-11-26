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NBA／溜馬4人破20分 第四節猛轟逆轉籃網三劍客
杜蘭特（Kevin Durant）轟進36分9籃板8助攻，厄文和西蒙斯也各砍下20分，籃網難得上演三劍客的飆分戲碼，但球隊在防守端的失分速度顯然更為驚人。溜馬挾著全隊4人得分超過20分的均衡火力，其中第四節更是豪取40分直接轟倒對手防線，最終以128比117逆轉奪勝。
哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出21分15助攻6籃板4抄截的表現，本季第13次助攻雙位數，且雙十場次也持續領先全聯盟。
Tyrese Haliburton. Double-Double ‼️— NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 26, 2022
🏀 21 PTS
🏀 15 AST
🏀 6 REB
🏀 4 STL
🏀 62.7 FPTS#BoomBaby pic.twitter.com/RLr61nS2Sr
希爾德（Buddy Hield）命中5記三分球拿下26分3籃板3助攻3抄截，透納（Myles Turner）得到23分8籃板2阻攻；新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也有20分進帳，其中16分出現在第四節，可說是殺得籃網措手不及。
面對溜馬的強攻，杜蘭特第四節雖然力挽狂瀾獨拿20分，然而其他球員一共只貢獻3分，孤臣無力可回天，只能黯然吞敗。擁有強大單打雙星的籃網全場只獲得10次罰球機會，遠遠落後溜馬的38次，光是在罰球線就輸了22分之多。
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