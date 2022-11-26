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NBA／詹姆斯復出聯手戴維斯勝馬刺 湖人客場總算開胡

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯復出率湖人贏得客場首勝。 美聯社
詹姆斯復出率湖人贏得客場首勝。 美聯社

因傷缺席5場比賽的詹姆斯（LeBron James）在今天客場比賽中正式復出，他上場33分鐘，拿下21分8籃板5助攻3抄截，但卻發生多達9次失誤。湖人雖然在比賽中一度浪費20分領先優勢，但第四節詹姆斯聯手戴維斯（Anthony Davis）合拿19分，仍舊率領湖人以105比94擊退馬刺。

湖人開季客場6連敗之後總算是開胡，成為本季全聯盟最後一支拿到客場首勝的球隊。

近況火燙的戴維斯，這場比賽又是以13投10中的高效率，繳出25分15籃板4助攻3阻攻的全方位數據；重返聖城的華克（Lonnie Walker IV）則是命中4記三分球，貢獻18分。

馬刺第三節強森（Keldon Johnson）、瓦賽爾（Devin Vassell）和瓊斯（Tre Jones）的搶攻之下，打出34比20的攻勢，將比分追到僅有4分差，但第四節還是完全擋不住紫金雙星的強勢表現。

瓊斯19分5助攻，瓦賽爾18分6籃板，強森15分9籃板，新秀索漢（Jeremy Sochan）則是13分9籃板5助攻4抄截。馬刺在開季取得5勝2敗之後，近13戰吞下12敗，也被球迷戲稱「總算是步上正軌」。

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