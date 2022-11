NBA／詹姆斯復出聯手戴維斯勝馬刺 湖人客場總算開胡

因傷缺席5場比賽的詹姆斯(LeBron James)在今天客場比賽中正式復出,他上場33分鐘,拿下21分8籃板5助攻3抄截,但卻發生多達9次失誤。湖人雖然在比賽中一度浪費20分領先優勢,但第四節詹姆斯聯手戴維斯(Anthony Davis)合拿19分,仍舊率領湖人以105比94擊退馬刺。

湖人開季客場6連敗之後總算是開胡,成為本季全聯盟最後一支拿到客場首勝的球隊。

🥽 Bron races down the floor and fires it in to AD to start Q4 on NBA League Pass!



Use code NBA50 at checkout for 50% off NBA League Pass ➡ https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/eeCDnumz4y