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世足賽／踢平美國遭噓 英格蘭主帥稱卡達充滿「外部噪音」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
英格蘭意外遭美國踢平，失去率先晉級16強機會。 新華社
英格蘭意外遭美國踢平，失去率先晉級16強機會。 新華社

英格蘭今天在世足賽分組第二戰遭遇美國，雙方在經過正規賽90分鐘的拉鋸後，最終以0：0平手收場，儘管未能拿下勝利提前晉級16強，但英格蘭總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）對於賽後遭到球迷噓聲以待，也強調這屆世足賽本來就是「充滿外部噪音」的錦標賽。

在分組賽首戰以6：2大勝伊朗後，英格蘭只要今天凌晨再度擊敗美國就能提前晉級16強，不過最終雙方都未能攻破彼此球門，以0：0平手收場，讓英格蘭必須打完3場賽事後才能確定是否晉級。

在今天未能擊敗美國隊後，英格蘭球員卻在退場時遭到自家球迷的噓聲與嘲笑，也讓主帥索斯蓋特賽後為球員打抱不平，「聽著，我當然希望我們的球迷能夠開心回家，讓他們臉上繼續掛著笑容，但我們今天完全沒有做到這一點，人們也會對此作出反應，但我不能讓這影響到球隊的情緒。」

索斯蓋特強調，這屆世足賽本來就是「充滿外部噪音」的錦標賽，包括卡達在場外引發的勞工、人權以及性平爭議從外停歇，「我知道會有很多的噪音，因為這就是一次充滿外部噪音的錦標賽，但我們仍在球隊的正軌上，也還有些事情必須完成，我們仍能贏得分組賽，這就是我們的目標，我想多數的球隊都需要三場比賽才能取得晉級資格。」

世足戰報 卡達世足

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