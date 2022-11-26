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NBA／貝佛利衝撞艾頓遭禁賽3場 格林：處分太重了點

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
貝佛利(左)被禁賽期間也幫了湖人省錢。 路透社
貝佛利(左)被禁賽期間也幫了湖人省錢。 路透社

貝佛利（Patrick Beverley）因衝撞推倒艾頓（Deandre Ayton）遭到聯盟禁賽3場，不過這個判決結果卻讓勇士前鋒格林（Draymond Green）感到訝異，認為這樣的處分有點過頭了。

「禁賽3場確實是有點多了。」格林在《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的推特下面回應道。

不過也有國外媒體提到，聯盟對於這種球員侵犯身體的處分並沒有一定的標準，過程中會參考各種因素才去做決定。

貝佛利過去狠推保羅（Chris Paul）的事件，最後是遭聯盟禁賽1場，而格林踢了詹姆斯（LeBron James）的腹股溝，同樣也是被禁賽1場。至於上季衝撞大莫里斯（Markieff Morris）引發衝突的約柯奇（Nikola Jokic），也是被禁賽1場。

而布克（Devin Booker）在得知貝佛利禁賽後並沒有表達太多意見。「我不發表任何評論，但你永遠都不想看到任何人損失金錢。」

值得注意的是，貝佛利禁賽期間將會損失約26.9萬美元的薪資，由於這是聯盟的處分，因此不會計算在豪華稅上，湖人也因此可以節省約13萬美元的豪華稅。

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