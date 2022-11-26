NBA／比分與賽程 湖人斯斯聯手賞馬刺7連敗
NBA 11月26日戰績表
灰狼 108：110 黃蜂
76人 107：99 魔術
拓荒者 132：129(OT) 尼克
國王 104：122 塞爾蒂克
籃網 117：128 溜馬
巫師 107：110 熱火
老鷹 122：128 火箭
鵜鶘 111：132 灰熊
騎士 102：117 公鹿
公牛 119：123(OT) 雷霆
湖人 105：94 馬刺
活塞 102：108 太陽
爵士 118：129 勇士
金塊 114：104 快艇
NBA 11月27日賽程
06:00 獨行俠 vs. 暴龍
08:00 雷霆 vs. 火箭
08:30 湖人 vs. 馬刺(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 爵士 vs. 太陽
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