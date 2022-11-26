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NBA／比分與賽程 湖人斯斯聯手賞馬刺7連敗

聯合新聞網／ 整理
湖人戴維斯(右)攻25分，聯手詹姆斯(6號)賞馬刺7連敗。 美聯社
湖人戴維斯(右)攻25分，聯手詹姆斯(6號)賞馬刺7連敗。 美聯社

NBA 11月26日戰績表

灰狼 108：110 黃蜂

76人 107：99 魔術

拓荒者 132：129(OT) 尼克

國王 104：122 塞爾蒂克

籃網 117：128 溜馬

巫師 107：110 熱火

老鷹 122：128 火箭

鵜鶘 111：132 灰熊

騎士 102：117 公鹿

公牛 119：123(OT) 雷霆

湖人 105：94 馬刺

活塞 102：108 太陽

爵士 118：129 勇士

金塊 114：104 快艇

NBA 11月27日賽程

06:00 獨行俠 vs. 暴龍

08:00 雷霆 vs. 火箭

08:30 湖人 vs. 馬刺(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 爵士 vs. 太陽

NBA戰績排行

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