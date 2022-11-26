NBA／比分與賽程 湖人斯斯聯手賞馬刺7連敗

因傷缺席5場比賽的詹姆斯（LeBron James）在今天客場比賽中正式復出，他上場33分鐘，拿下21分8籃板5助攻3抄截，但卻發生多達9次失誤。湖人雖然在比賽中一度浪費20分領先優勢，但第四節詹姆斯

2022-11-26 11:44