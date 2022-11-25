NBA／比分與賽程 感恩節休兵一天勇士26日戰爵士力爭上游

目前正在卡達火熱開戰的世界盃，擁有傳奇球星C羅的葡萄牙在首戰以3:2擊敗迦納，不過在傷停補時的最後一分鐘，迦納的威廉斯躲在門將背後「偷襲」斷球成功，讓C羅整個嚇傻，如果不是因為腳打滑未能進球，比賽說不

2022-11-25 14:32