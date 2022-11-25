NBA／比分與賽程 感恩節休兵一天勇士26日戰爵士力爭上游
NBA 11月25日戰績表
感恩節休兵一天
NBA 11月26日賽程
06:00 灰狼 vs. 黃蜂
08:00 76人 vs. 魔術
08:30 拓荒者 vs. 尼克
09:00 國王 vs. 塞爾蒂克
09:00 籃網 vs. 溜馬
09:00 巫師 vs. 熱火
09:00 勇士 vs. 火箭
09:00 鵜鶘 vs. 灰熊(愛爾達體育1台)
09:00 騎士 vs. 公鹿
09:00 公牛 vs. 雷霆
09:00 湖人 vs. 馬刺
10:00 活塞 vs. 太陽
11:00 爵士 vs. 勇士(緯來體育台)
11:30 金塊 vs. 快艇
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