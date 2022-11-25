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NBA／比分與賽程 感恩節休兵一天勇士26日戰爵士力爭上游

聯合新聞網／ 整理
NBA感恩節休兵一天，勇士26日迎戰爵士力爭上游。 法新社
NBA感恩節休兵一天，勇士26日迎戰爵士力爭上游。 法新社

NBA 11月25日戰績表

感恩節休兵一天

NBA 11月26日賽程

06:00 灰狼 vs. 黃蜂

08:00 76人 vs. 魔術

08:30 拓荒者 vs. 尼克

09:00 國王 vs. 塞爾蒂克

09:00 籃網 vs. 溜馬

09:00 巫師 vs. 熱火

09:00 勇士 vs. 火箭

09:00 鵜鶘 vs. 灰熊(愛爾達體育1台)

09:00 騎士 vs. 公鹿

09:00 公牛 vs. 雷霆

09:00 湖人 vs. 馬刺

10:00 活塞 vs. 太陽

11:00 爵士 vs. 勇士(緯來體育台)

11:30 金塊 vs. 快艇

NBA戰績排行

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