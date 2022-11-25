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世足賽／來跟梅西合照？沙國教頭激出爆冷談話影片曝光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

沙烏地阿拉伯22日以2：1驚天爆冷擊敗阿根廷，沙國足球協會今天公布當天的幕後影片，總教練勒納爾（Herve Renard）在中場時間對選手上半場表現明顯不滿意，刺激選手「是來跟梅西（Lionel Messi）合照的嗎？」成功激勵團隊士氣。

沙國足協今天公布一段全長10分鐘的影片，其中包括勒納爾在中場時間的談話，他以法文、英文夾雜，口氣相當嚴厲、激動，他說：「你們現在是在幹嘛？這就是你們給對手施壓的方式嗎？你們是想來跟梅西合照的嗎？」

勒納爾直接嗆明：「你們現在就只是站在梅西面前看著，如果想要合照，那乾脆直接把手機拿出來。」如果是來踢世界盃的，他說：「那就拚盡你們的全力。」勒納爾激烈的談話，連身旁的翻譯都還原他的語氣。

選手們靜靜地聽著他的談話，再回到場上後，就像是換了一支球隊，阿爾謝里（Saleh Al Shehri）、阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）在短短5分鐘內接連攻破阿根廷球門，成功逆轉戰局。

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