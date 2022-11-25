NBA／鵜鶘挑戰三連勝難關 麥凱倫觸發安全協議

今天為NBA休兵日，球員們回歸家庭過感恩節，但鵜鶘陣中卻傳來壞消息，陣中主控麥凱倫（C.J. McCollum）觸發健康安全協議，下一戰對陣灰熊將無法上場。

目前排在西區第三的鵜鶘，球隊下一場將尋求三連勝，但陣中主控麥凱倫卻無法上場，因為在NBA官網公布的資料，他觸犯健康安全協議，無法上場與隊友奮戰，另外墨菲（Trey Murphy III）也因右腳傷勢列為「不確定可以出賽」的名單。

鵜鶘本賽季在健康的威廉森（Zion Williamson）回歸賽場後，全隊也打出不錯的開季，目前以11勝7敗暫居西區第三，並且與第二的金塊沒有勝場差，與第一的太陽也只有半場勝差，今年球隊陣容能不能兌現天賦也是一大焦點。

現年31歲的麥凱倫，上賽季被拓荒者交易至鵜鶘，成功帶領球隊闖入附加賽，並打進首輪季後賽中才以2:4不敵西區龍頭太陽，今年賽季他維持著狀態，場均上場35.1分鐘拿下18.7分5.1籃板6.1助攻，全能的身手，帶領鵜鶘打出佳績，而他缺賽這期間替補控衛阿瓦拉多（Jose Alvarado）和葛拉漢（Devonte' Graham）預計將扛起重責大任。