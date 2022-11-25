NBA／衛冕軍勇士開季狀況差 美媒曝尋求交易這位球員

尋求衛冕的勇士隊今年開季走來跌跌撞撞，團隊未找到最佳狀態，客場戰績更是慘不忍睹，原先寄望能兼顧現在及未來，但目前看起來卻沒有找到平衡，也因此近期也傳出許多交易的可能性。

根據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）今天表示，勇士隊目前目光看向換來太陽隊的克勞德（Jae Crowder），而克勞德目前也是眾多球隊爭奪目標之一，因此勇士能端出什麼籌碼也備受大家矚目。

本賽季34歲的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），打出個人巔峰數據，讓世人知道他還很能打，但勇士戰績卻不到五成勝率，排到西區第11，球團在兼顧柯瑞的巔峰並顧及小將成長下，已經不知道有多少耐心，因此也有人希望拿懷斯曼（James Wiseman）或是穆迪（Moses Moody）甚至庫明加（Jonathan Kuminga）都被點名成為換取克勞德的籌碼，提升陣容深度。

擁有10年NBA資歷的克勞德，曾在3年中2年闖入總決賽（2020年熱火、2021年太陽），也是去年太陽拿下64勝的大功臣，他的價值不僅在於場上，場下也是一個優秀的更衣室領袖，是季後賽球隊都十分需要的一名球員，因此在太陽宣布將他交易後，各隊都是十分有興趣，並提出籌碼開價。