NBA ／迦納奇襲葡萄牙門將 鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多也說讚

目前正在卡達火熱開戰的世界盃，擁有傳奇球星C羅的葡萄牙在首戰以3:2擊敗迦納，不過在傷停補時的最後一分鐘，迦納的威廉絲躲在門將背後「偷襲」斷球成功，讓C羅整個嚇傻，如果不是因為腳打滑未能進球，比賽說不定就以和局收場。事實上這一招相信許多NBA球迷也十分不陌生，因為這可是鵜鶘後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）的絕學，本人當然也沒錯過轉發威廉絲偷球片段。

多次在NBA場上躲在對手身後抄球，他因此爆紅獲得「神偷」美名的艾爾瓦拉多，看到威廉斯突襲斷球片段後自然英雄惜英雄，也在自己的推特上轉發，並寫下：「他居然在世界盃用這招，我太愛了。」隨後《ESPN》也分享這則貼文，並將艾爾瓦拉多精彩抄球片段和威廉斯的截圖剪成影片。

Portugal’s goalkeeper almost mess it up! pic.twitter.com/aInxqyH4io — Alex TV (@AlexTvUSA1) 2022年11月24日

艾爾瓦拉多在大學時期就有多次對手後場發球後，衝上前截斷對手的球，而他也將這招用在NBA賽場上，包括老鷹明星後衛楊恩及太陽傳奇球星保羅都曾吃到這招的虧，被艾爾瓦拉多出其不意的將球偷走。

身為一個選秀落選的球員，艾爾瓦拉多靠著自己的拼勁闖出一片天，並在上季成功擠入球隊的輪替名單，在場上用自己的防守不斷地幫助球隊，本賽季至今場均19.8分鐘上場時間，拿下8.2分3.3助攻並且有1.1抄截，可以說是鵜鶘板凳深度中重要的一名成員。