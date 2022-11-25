NBA／與喀麥隆及巴西球員撞臉 釣出詹姆斯與庫茲瑪神回覆

「非洲雄獅」喀麥隆昨天晚間在世足賽分組首戰以0：1不敵瑞士，不過陣中「大鬍子」邊鋒安拜莫（Bryan Mbeumo）與NBA湖人球星詹姆斯（LeBorn James）撞臉卻意外成為火熱話題，連詹姆斯本人都在社群開玩笑表示，「我在其他地方也有工作必須完成。」

23歲的安拜莫，今年才首度入選喀麥隆國家隊並且登上世足賽舞台，在昨天與瑞士之戰，他開賽後不久就獲得了射門機會，只可惜遭到瑞士門將索莫（Yann Sommer）正面攔下，最終喀麥隆也以0：1不敵瑞士吞下分組首敗。

賽後安拜莫的比賽照片也在社群媒體上瘋傳，原因正是因為他長相酷似NBA球星詹姆斯，而一名網友也將安拜莫與今天凌晨「梅開二度」的巴西前鋒李察里森（Richarlison）的照片合併，並分別標記了詹姆斯與巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），讓庫茲瑪也忍不住轉發，並留下笑臉和再次標注詹姆斯。

詹姆斯事後也在個人現實動態中轉發了安拜莫的照片，並搞笑的留言說：「我在其他地方也有工作必須完成。」