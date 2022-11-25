快訊

中重症191例 40多歲女居家照護5天惡化肺炎、腸胃穿孔亡

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／與喀麥隆及巴西球員撞臉 釣出詹姆斯與庫茲瑪神回覆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邊鋒安拜莫(左1)狀臉NBA湖人詹姆斯；為巴西踢進2球的李察里森則和巫師庫茲馬有明星臉！ 法新社、美聯社
邊鋒安拜莫(左1)狀臉NBA湖人詹姆斯；為巴西踢進2球的李察里森則和巫師庫茲馬有明星臉！ 法新社、美聯社

「非洲雄獅」喀麥隆昨天晚間在世足賽分組首戰以0：1不敵瑞士，不過陣中「大鬍子」邊鋒安拜莫（Bryan Mbeumo）與NBA湖人球星詹姆斯（LeBorn James）撞臉卻意外成為火熱話題，連詹姆斯本人都在社群開玩笑表示，「我在其他地方也有工作必須完成。」

23歲的安拜莫，今年才首度入選喀麥隆國家隊並且登上世足賽舞台，在昨天與瑞士之戰，他開賽後不久就獲得了射門機會，只可惜遭到瑞士門將索莫（Yann Sommer）正面攔下，最終喀麥隆也以0：1不敵瑞士吞下分組首敗。

賽後安拜莫的比賽照片也在社群媒體上瘋傳，原因正是因為他長相酷似NBA球星詹姆斯，而一名網友也將安拜莫與今天凌晨「梅開二度」的巴西前鋒李察里森（Richarlison）的照片合併，並分別標記了詹姆斯與巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），讓庫茲瑪也忍不住轉發，並留下笑臉和再次標注詹姆斯。 

詹姆斯事後也在個人現實動態中轉發了安拜莫的照片，並搞笑的留言說：「我在其他地方也有工作必須完成。」

Kyle Kuzma 詹姆斯

延伸閱讀

NBA／給AD支援！詹姆斯確定周六回歸戰馬刺

NBA／詹皇NBA初登板時出生 活塞菜鳥讚嘆驚人事實

衛少專注打好替補 釋放湖人調兵遣將彈性空間

詹姆斯確認左側內收肌拉傷 可能缺席兩場比賽

相關新聞

NBA／與喀麥隆及巴西球員撞臉 釣出詹姆斯與庫茲瑪神回覆

「非洲雄獅」喀麥隆昨天晚間在世足賽分組首戰以0：1不敵瑞士，不過陣中「大鬍子」邊鋒安拜莫（Bryan Mbeumo）與N...

NBA／累犯懲處加重 湖人貝佛利衝撞艾頓遭禁賽3場

湖人後衛貝佛利（Patrick Beverley）在日前出戰太陽的比賽中，因為從後方衝撞太陽中鋒艾頓（Deandre A...

NBA／維金斯前進全明星賽？ 柯瑞：這還需要問嗎？

沒有快艇雙星的對位，維金斯（Andrew Wiggins）打來更是得心應手，整場比賽18投12中，包括轟進6記三分球，飆出賽季新高31分，而且沒有發生1次失誤，這也是他相隔一年再度於例行賽拿到超過30

NBA／唐斯全能秀助灰狼5連勝 主帥讚全隊開季最佳

唐斯（Karl-Anthony Towns）今天以11投8中的絕佳效率繳出23分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，特別是第三節，他一人獨拿13分，讓原本只領先3分的灰狼拉開到10分差。灰狼第四節持

NBA／率活塞力退前東家 波格丹諾維奇：感覺很特別

在鹽湖城待了3年的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），今年休賽季期間被球隊交易到底特律，今天作客面對前東家的比賽中，波格丹諾維奇攻下23分5籃板3助攻，幫助活塞以125比116力退爵士。

NBA／今日戰績表 勇士大敗後回神維金斯大砍31分助隊勝快艇

NBA今日戰績表 76人 101：107 黃蜂 拓荒者 96：114 騎士 灰狼 115：101 溜馬 國王 106：115 老鷹 獨行俠 112：125 塞爾蒂克 巫師 1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。