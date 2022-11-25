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T1聯盟／早哥改名愛禮加盟英熊 哈孝遠：感受到轉變 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛禮加盟台啤英熊。圖／台啤英熊提供
愛禮加盟台啤英熊。圖／台啤英熊提供

台灣啤酒英熊職業籃球隊於今天宣布前新北中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）正式加入，並將中文名改為「愛禮」，他將於近日抵台後投入球隊訓練，預期將會趕上於12月3日主場出賽面對老東家特攻。

被球迷稱為「早哥」的愛禮於T1聯盟首季加盟新北中信特攻，出賽12場比賽，平均可拿下27.6分、8.9籃板及4.8助攻，擁有出色的進攻能力及全能的球風。雖然在球技方面愛禮表現優異，但愛禮上季最大的問題則是在情緒管理，在球場上十分激情的他吞下了不少次的技術犯規。而這次重回台灣職籃，愛禮表示在休賽季期間自己有調整心態，加入台啤英熊後將會把專注力集中在球場上，將會用盡全力只為了一個目標，就是幫助英熊拿下冠軍。

對於愛禮回歸加入台啤英熊，總經理哈孝遠也非常期待，他表示：「愛禮個人能力出色，擁有強大的得分火力，相信他會讓球隊的攻守更加順暢。」而對於大家關心的情緒問題，哈總經理則表示：「簽合約之前有與愛禮聊了很多，愛禮也傳了訊息給大勝（Branden Dawson）表達出他希望與未來隊友保持良性互動的決心，我們感覺得出來他的轉變，相信也會讓球迷們感受到充滿愛並有禮貌的早哥2.0。」

台啤英熊將於12月3日、4日在主場天母體育館舉行「全綠換」交換禮物主題週，進場球迷消費滿額即有機會抽到由英熊球員及小調啤精心準備的交換禮物，在這充滿紅綠氛圍的12月，歡迎球迷們換上聖誕綠Dress Code，陪伴英熊們全綠以赴奮戰。

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