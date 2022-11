NBA／維金斯前進全明星賽？ 柯瑞：這還需要問嗎？

沒有快艇雙星的對位,維金斯(Andrew Wiggins)打來更是得心應手,整場比賽18投12中,包括轟進6記三分球,飆出賽季新高31分,而且沒有發生1次失誤,這也是他相隔一年再度於例行賽拿到超過30分。

根據統計,維金斯本季的投籃命中率達50.6%,三分命中率也達到43.4%,雙雙都寫下生涯新高。「我們打的是團隊籃球,且找到場上的節奏。我就是保持侵略性。」維金斯賽後說。

「我們要保持這樣的氣勢,持續努力,做好捍衛禁區的工作。當我們防守上軌道,進攻自然就水到渠成。」

Andrew Wiggins shot 60+% from the field and behind the arc, scoring a season-high 31 PTS in the @warriors victory! #DubNation



🦃 @22wiggins: 31 PTS (12/18 FGM), 3 STL, 6 3PM (60% 3P) pic.twitter.com/NIY0RrHswN