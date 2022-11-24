NBA／維金斯前進全明星賽？ 柯瑞：這還需要問嗎？

沒有快艇雙星的對位，維金斯（Andrew Wiggins）打來更是得心應手，整場比賽18投12中，包括轟進6記三分球，飆出賽季新高31分，而且沒有發生1次失誤，這也是他相隔一年再度於例行賽拿到超過30分。

根據統計，維金斯本季的投籃命中率達50.6%，三分命中率也達到43.4%，雙雙都寫下生涯新高。「我們打的是團隊籃球，且找到場上的節奏。我就是保持侵略性。」維金斯賽後說。

「我們要保持這樣的氣勢，持續努力，做好捍衛禁區的工作。當我們防守上軌道，進攻自然就水到渠成。」

Andrew Wiggins shot 60+% from the field and behind the arc, scoring a season-high 31 PTS in the @warriors victory! #DubNation



🦃 @22wiggins: 31 PTS (12/18 FGM), 3 STL, 6 3PM (60% 3P) pic.twitter.com/NIY0RrHswN — NBA (@NBA) November 24, 2022

衛冕軍勇士開季走得崎嶇難行，除了柯瑞（Stephen Curry）之外，維金斯可說是全隊另一位表現最為穩定的球員，在攻守兩端撐住勇士屢屢出現的頹勢。這也讓柯瑞十分讚嘆。

「我們要發揮實力就必須要讓所有人都參與進來，做好防守工作，打出輕鬆的反擊。維金斯不僅防守出色，他在場上還能拉開空間，還有神準的投籃表現。一旦我們球開始流暢運轉，這對防守者就是惡夢的開始。」柯瑞說。

當被問到維金斯是否應該繼續入選全明星賽，柯瑞也用了一個「黑人問號」般的語氣和表情回應道：「維金斯是否該進全明星賽？這還需要問嗎？」