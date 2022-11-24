快訊

德國隊無聲抗議：被禁止的彩虹臂章與卡達「體育洗白」

銷毀的不是千萬床墊？大S遭疑狸貓換太子 經紀人還原真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／維金斯前進全明星賽？ 柯瑞：這還需要問嗎？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯開季表現更上層樓。 美聯社
維金斯開季表現更上層樓。 美聯社

沒有快艇雙星的對位，維金斯（Andrew Wiggins）打來更是得心應手，整場比賽18投12中，包括轟進6記三分球，飆出賽季新高31分，而且沒有發生1次失誤，這也是他相隔一年再度於例行賽拿到超過30分。

根據統計，維金斯本季的投籃命中率達50.6%，三分命中率也達到43.4%，雙雙都寫下生涯新高。「我們打的是團隊籃球，且找到場上的節奏。我就是保持侵略性。」維金斯賽後說。

「我們要保持這樣的氣勢，持續努力，做好捍衛禁區的工作。當我們防守上軌道，進攻自然就水到渠成。」

衛冕軍勇士開季走得崎嶇難行，除了柯瑞（Stephen Curry）之外，維金斯可說是全隊另一位表現最為穩定的球員，在攻守兩端撐住勇士屢屢出現的頹勢。這也讓柯瑞十分讚嘆。

「我們要發揮實力就必須要讓所有人都參與進來，做好防守工作，打出輕鬆的反擊。維金斯不僅防守出色，他在場上還能拉開空間，還有神準的投籃表現。一旦我們球開始流暢運轉，這對防守者就是惡夢的開始。」柯瑞說。

當被問到維金斯是否應該繼續入選全明星賽，柯瑞也用了一個「黑人問號」般的語氣和表情回應道：「維金斯是否該進全明星賽？這還需要問嗎？」

相關新聞

NBA／維金斯前進全明星賽？ 柯瑞：這還需要問嗎？

沒有快艇雙星的對位，維金斯（Andrew Wiggins）打來更是得心應手，整場比賽18投12中，包括轟進6記三分球，飆出賽季新高31分，而且沒有發生1次失誤，這也是他相隔一年再度於例行賽拿到超過30

NBA／唐斯全能秀助灰狼5連勝 主帥讚全隊開季最佳

唐斯（Karl-Anthony Towns）今天以11投8中的絕佳效率繳出23分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，特別是第三節，他一人獨拿13分，讓原本只領先3分的灰狼拉開到10分差。灰狼第四節持

NBA／率活塞力退前東家 波格丹諾維奇：感覺很特別

在鹽湖城待了3年的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），今年休賽季期間被球隊交易到底特律，今天作客面對前東家的比賽中，波格丹諾維奇攻下23分5籃板3助攻，幫助活塞以125比116力退爵士。

NBA／今日戰績表 勇士大敗後回神維金斯大砍31分助隊勝快艇

NBA今日戰績表 76人 101：107 黃蜂 拓荒者 96：114 騎士 灰狼 115：101 溜馬 國王 106：115 老鷹 獨行俠 112：125 塞爾蒂克 巫師 1

NBA／亞歷山大進步看得見 金塊教頭：該是MVP候選人

雷霆本日主場迎戰金塊，雖然輸球收場，但「新雷帝」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季至今繳出全明星級數據，也獲得對手教頭馬龍（Michael Malone）的讚揚。 綜觀本

NBA／維金斯飆賽季新高31分 勇士攻勢流暢痛宰快艇

面對沒有雙星坐鎮的快艇，勇士攻勢全面釋放，維金斯（Andrew Wiggins）帶頭轟進6記三分球，狂飆賽季新高31分，包括第二節獨拿13分，勇士半場送出20次助攻，一口氣拉開比分。雙方打到第四節，差

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。