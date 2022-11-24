NBA／唐斯全能秀助灰狼5連勝 主帥讚全隊開季最佳

唐斯（Karl-Anthony Towns）今天以11投8中的絕佳效率繳出23分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，特別是第三節，他一人獨拿13分，讓原本只領先3分的灰狼拉開到10分差。灰狼第四節持續掌控大局，一度領先16分，終場便以115比101擊敗溜馬。

灰狼擺脫開季初期敗多於勝的窘境，近期打出一波5連勝，排名也逐漸逼進西區前6名。

除了唐斯外，戈貝爾（Rudy Gobert）11投9中拿到21分16籃板，和唐斯可說是順利連線；愛德華（Anthony Edwards）補上19分7籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）18分3籃板3助攻4抄截，羅素（D'Angelo Russell）15分12助攻3抄截。

灰狼團隊投籃命中率高達61%，連綿不絕的火力也讓溜馬難以防範。「我們的球員表現非常棒，整場比賽都非常專注。我剛跟他們說了，這是我們今年開季以來最好的一場比賽。」灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說。

透納（Myles Turner）17投12中包括7顆三分球在內，又飆進31分，外加7籃板4抄截，本季第2次突破30分，生涯累積6次；馬瑟倫（Bennedict Mathurin）21分，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）手感欠佳，15投僅4中，得到10分14助攻。

溜馬中斷近期的5連勝，排名仍居東區第5。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後也表示：「我們必須在攻守兩端做得更好才行。我們需要重整旗鼓以面對接下來的比賽。」