NBA／唐斯全能秀助灰狼5連勝 主帥讚全隊開季最佳

唐斯(Karl-Anthony Towns)今天以11投8中的絕佳效率繳出23分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據,特別是第三節,他一人獨拿13分,讓原本只領先3分的灰狼拉開到10分差。灰狼第四節持續掌控大局,一度領先16分,終場便以115比101擊敗溜馬。

灰狼擺脫開季初期敗多於勝的窘境,近期打出一波5連勝,排名也逐漸逼進西區前6名。

除了唐斯外,戈貝爾(Rudy Gobert)11投9中拿到21分16籃板,和唐斯可說是順利連線;愛德華(Anthony Edwards)補上19分7籃板,麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)18分3籃板3助攻4抄截,羅素(D'Angelo Russell)15分12助攻3抄截。

灰狼團隊投籃命中率高達61%,連綿不絕的火力也讓溜馬難以防範。「我們的球員表現非常棒,整場比賽都非常專注。我剛跟他們說了,這是我們今年開季以來最好的一場比賽。」灰狼總教練芬奇(Chris Finch)說。

透納(Myles Turner)17投12中包括7顆三分球在內,又飆進31分,外加7籃板4抄截,本季第2次突破30分,生涯累積6次;馬瑟倫(Bennedict Mathurin)21分,哈利伯頓(Tyrese Haliburton)手感欠佳,15投僅4中,得到10分14助攻。

溜馬中斷近期的5連勝,排名仍居東區第5。總教練卡萊爾(Rick Carlisle)賽後也表示:「我們必須在攻守兩端做得更好才行。我們需要重整旗鼓以面對接下來的比賽。」

