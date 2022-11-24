聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／雷霆亞歷山大進步看得見 金塊教頭：該是MVP候選人
雷霆本日主場迎戰金塊，雖然輸球收場，但「新雷帝」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季至今繳出全明星級數據，也獲得對手教頭馬龍（Michael Malone）的讚揚。
綜觀本季，亞歷山大打出平均31分、4.6籃板、6助攻，投籃命中率52.7%、三分球命中率為39.1%的頂級數據，金塊教頭馬龍也認同他的進步，甚至在賽前訪問時表示：「他應該列入MVP熱門候選人之一」！
但亞歷山大最大的劣勢就是雷霆戰績不夠理想，目前只有不到五成的7勝11負，僅排在西區第12名，據《Clutch Points》 統計，歷史上僅有2名球員曾在球隊戰績不佳的情況下獲得MVP，一位是傳奇球星派提特（Bob Pettit），另一位則是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar） 。
值得一提的是，亞歷山大的好表現也吸引了前雷霆一哥杜蘭特（Kevin Durant） 的稱讚：「他的動作就跟老將一樣犀利，你可以想像亞歷山大到28、29歲後會多厲害」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言