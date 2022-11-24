NBA／雷霆亞歷山大進步看得見 金塊教頭：該是MVP候選人

雷霆本日主場迎戰金塊，雖然輸球收場，但「新雷帝」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季至今繳出全明星級數據，也獲得對手教頭馬龍（Michael Malone）的讚揚。

綜觀本季，亞歷山大打出平均31分、4.6籃板、6助攻，投籃命中率52.7%、三分球命中率為39.1%的頂級數據，金塊教頭馬龍也認同他的進步，甚至在賽前訪問時表示：「他應該列入MVP熱門候選人之一」！

但亞歷山大最大的劣勢就是雷霆戰績不夠理想，目前只有不到五成的7勝11負，僅排在西區第12名，據《Clutch Points》 統計，歷史上僅有2名球員曾在球隊戰績不佳的情況下獲得MVP，一位是傳奇球星派提特（Bob Pettit），另一位則是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar） 。

值得一提的是，亞歷山大的好表現也吸引了前雷霆一哥杜蘭特（Kevin Durant） 的稱讚：「他的動作就跟老將一樣犀利，你可以想像亞歷山大到28、29歲後會多厲害」。